Токеномика Pixel Canvas (CLUB)

Токеномика Pixel Canvas (CLUB)

Откройте для себя ключевую информацию о Pixel Canvas (CLUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pixel Canvas (CLUB)

$CLUB - это утилитарный токен, который процветает на пересечении интернет-культуры, доменных имен и мемов. Будучи универсальным цифровым активом, $CLUB дает пользователям возможность участвовать и инвестировать в развивающийся цифровой ландшафт. Он поддерживает приобретение и торговлю доменными именами премиум-класса, а также охватывает яркий мир мемов, способствуя формированию динамичного и интерактивного сообщества. Независимо от того, занимаетесь ли вы цифровой недвижимостью или культурой мемов, $CLUB предлагает уникальное сочетание возможностей, способствуя вовлечению, росту и полезности в цифровую эпоху.

Официальный сайт:
https://www.pixelcanvas.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x465a6dcb65070fe52ac49c87d677e07f4c726590

Токеномика и анализ цен Pixel Canvas (CLUB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pixel Canvas (CLUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 430,00M
$ 430,00M$ 430,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,10M
$ 3,10M$ 3,10M
Исторический максимум:
$ 0,03407
$ 0,03407$ 0,03407
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,007209
$ 0,007209$ 0,007209

Токеномика Pixel Canvas (CLUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pixel Canvas (CLUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CLUB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CLUB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLUB, изучите текущую цену CLUB!

Как купить CLUB

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История цены Pixel Canvas (CLUB)

Анализ истории цены CLUB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.