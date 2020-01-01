Токеномика Choise.com (CHO) Откройте для себя ключевую информацию о Choise.com (CHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Choise.com (CHO) Choise.com — первая в мире экосистема MetaFi, которая упрощает использование продуктов DeFi, делая процесс простым и надежным. Официальный сайт: https://choise.ai Whitepaper: https://docs.choise.com/about-the-project Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/59McpTVgyGsSu5eQutvcKLFu7wrFe3ZkE2qdAi3HnvBn Купить CHO сейчас!

Токеномика и анализ цен Choise.com (CHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Choise.com (CHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,89M $ 1,89M $ 1,89M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 446,14M $ 446,14M $ 446,14M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,003687879961570621 $ 0,003687879961570621 $ 0,003687879961570621 Текущая цена: $ 0,00424 $ 0,00424 $ 0,00424 Узнайте больше о цене Choise.com (CHO)

Токеномика Choise.com (CHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Choise.com (CHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHO, изучите текущую цену CHO!

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