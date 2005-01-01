Токеномика Solchat (CHAT) Откройте для себя ключевую информацию о Solchat (CHAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solchat (CHAT) Solchat - это коммуникационный протокол на блокчейне Solana, предлагающий текстовые, голосовые и видеозвонки, аналогичные Web2, но в среде Web3. Он использует низкую плату за газ Solana и хранит сообщения и групповые чаты ончейн. Конфиденциальность является приоритетом, а шифрованные взаимодействия и одноранговые аудио и видеозвонки осуществляются через WebRTC для повышения безопасности. Официальный сайт: https://www.solchat.io/ Whitepaper: http://docs.solchat.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3 Купить CHAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Solchat (CHAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solchat (CHAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,55M $ 1,55M $ 1,55M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 8,04M $ 8,04M $ 8,04M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,9 $ 2,9 $ 2,9 Исторический минимум: $ 0,00506354172811015 $ 0,00506354172811015 $ 0,00506354172811015 Текущая цена: $ 0,1924 $ 0,1924 $ 0,1924 Узнайте больше о цене Solchat (CHAT)

Токеномика Solchat (CHAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solchat (CHAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHAT, изучите текущую цену CHAT!

Как купить CHAT Заинтересованы в добавлении Solchat (CHAT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CHAT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CHAT на MEXC прямо сейчас!

История цены Solchat (CHAT) Анализ истории цены CHAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CHAT прямо сейчас!

Прогноз цены CHAT Хотите узнать, куда может двигаться CHAT? Наша страница прогноза цены CHAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CHAT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!