Токеномика Charles (KING)

Токеномика Charles (KING)

Откройте для себя ключевую информацию о Charles (KING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2026-08-02 12:27:20 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Charles (KING)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Charles (KING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,22K
$ 18,22K$ 18,22K
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,22K
$ 18,22K$ 18,22K
Исторический максимум:
$ 0,01710433
$ 0,01710433$ 0,01710433
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00001822
$ 0,00001822$ 0,00001822

Информация о Charles (KING)

Официальный сайт:
https://kingcharlessol.com

Токеномика Charles (KING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Charles (KING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KING, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KING.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KING, изучите текущую цену KING!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

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