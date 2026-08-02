Что такое KING

Токеномика Charles (KING) Откройте для себя ключевую информацию о Charles (KING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Charles (KING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Charles (KING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,22K $ 18,22K $ 18,22K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,22K $ 18,22K $ 18,22K Исторический максимум: $ 0,01710433 $ 0,01710433 $ 0,01710433 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00001822 $ 0,00001822 $ 0,00001822 Узнайте больше о цене Charles (KING) Купить KING сейчас!

Информация о Charles (KING) Официальный сайт: https://kingcharlessol.com

Токеномика Charles (KING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Charles (KING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KING, изучите текущую цену KING!

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