Токеномика Centrality (CENNZ)

Токеномика Centrality (CENNZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Centrality (CENNZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Centrality (CENNZ)

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Официальный сайт:
https://cennz.net/
Whitepaper:
https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf
Обозреватель блоков:
https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ

Токеномика и анализ цен Centrality (CENNZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Centrality (CENNZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,71M
$ 2,71M$ 2,71M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,45299
$ 0,45299$ 0,45299
Исторический минимум:
$ 0,001996426787888938
$ 0,001996426787888938$ 0,001996426787888938
Текущая цена:
$ 0,002257
$ 0,002257$ 0,002257

Токеномика Centrality (CENNZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Centrality (CENNZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CENNZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CENNZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CENNZ, изучите текущую цену CENNZ!

Как купить CENNZ

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История цены Centrality (CENNZ)

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Прогноз цены CENNZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.