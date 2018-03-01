Токеномика Centrality (CENNZ) Откройте для себя ключевую информацию о Centrality (CENNZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Centrality (CENNZ) Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. Официальный сайт: https://cennz.net/ Whitepaper: https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf Обозреватель блоков: https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ Купить CENNZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Centrality (CENNZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Centrality (CENNZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,45299 $ 0,45299 $ 0,45299 Исторический минимум: $ 0,001996426787888938 $ 0,001996426787888938 $ 0,001996426787888938 Текущая цена: $ 0,002257 $ 0,002257 $ 0,002257 Узнайте больше о цене Centrality (CENNZ)

Токеномика Centrality (CENNZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Centrality (CENNZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CENNZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CENNZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CENNZ, изучите текущую цену CENNZ!

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