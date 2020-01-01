Токеномика Catizen (CATI)

Токеномика Catizen (CATI)

Откройте для себя ключевую информацию о Catizen (CATI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Catizen (CATI)

Catizen – это уникальная экосистема социальных развлечений на кошачью тематику в Telegram, которая сочетает в себе забавные взаимодействия с мощью TON и Mantle. Будучи революционным игровым ботом, Catizen не только упрощает доступ к Web3, но и делает мобильные платежи беспрепятственными, меняя способ взаимодействия пользователей в децентрализованном мире. Более того, Catizen использует модель «PLAY-TO-AIRDROP», вознаграждая игроков токенами, что является инновацией в игровом процессе Web3.

Официальный сайт:
https://catizen.ai/
Whitepaper:
https://docs.catizen.ai/
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7

Токеномика и анализ цен Catizen (CATI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catizen (CATI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 26,70M
$ 26,70M$ 26,70M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 325,79M
$ 325,79M$ 325,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 81,94M
$ 81,94M$ 81,94M
Исторический максимум:
$ 1,2
$ 1,2$ 1,2
Исторический минимум:
$ 0,06848760725608903
$ 0,06848760725608903$ 0,06848760725608903
Текущая цена:
$ 0,08194
$ 0,08194$ 0,08194

Токеномика Catizen (CATI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Catizen (CATI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CATI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CATI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATI, изучите текущую цену CATI!

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История цены Catizen (CATI)

Анализ истории цены CATI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.