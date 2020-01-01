Токеномика Catizen (CATI) Откройте для себя ключевую информацию о Catizen (CATI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catizen (CATI) Catizen – это уникальная экосистема социальных развлечений на кошачью тематику в Telegram, которая сочетает в себе забавные взаимодействия с мощью TON и Mantle. Будучи революционным игровым ботом, Catizen не только упрощает доступ к Web3, но и делает мобильные платежи беспрепятственными, меняя способ взаимодействия пользователей в децентрализованном мире. Более того, Catizen использует модель «PLAY-TO-AIRDROP», вознаграждая игроков токенами, что является инновацией в игровом процессе Web3. Официальный сайт: https://catizen.ai/ Whitepaper: https://docs.catizen.ai/ Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7 Купить CATI сейчас!

Токеномика и анализ цен Catizen (CATI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catizen (CATI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,70M $ 26,70M $ 26,70M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 325,79M $ 325,79M $ 325,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 81,94M $ 81,94M $ 81,94M Исторический максимум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Исторический минимум: $ 0,06848760725608903 $ 0,06848760725608903 $ 0,06848760725608903 Текущая цена: $ 0,08194 $ 0,08194 $ 0,08194 Узнайте больше о цене Catizen (CATI)

Токеномика Catizen (CATI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catizen (CATI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATI, изучите текущую цену CATI!

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