Токеномика CarFi (CARFI) Откройте для себя ключевую информацию о CarFi (CARFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен CarFi (CARFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CarFi (CARFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,84M $ 27,84M $ 27,84M Исторический максимум: $ 0,93 $ 0,93 $ 0,93 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,2784 $ 0,2784 $ 0,2784 Узнайте больше о цене CarFi (CARFI) Купить CARFI сейчас!

Информация о CarFi (CARFI) CarFi – это инфраструктурная платформа, предназначенная для выпуска и торговли активами реального мира (RWA), которая обеспечивает ончейн представление, верификацию и обращение различных юридически значимых активов реального мира. CarFi – это инфраструктурная платформа, предназначенная для выпуска и торговли активами реального мира (RWA), которая обеспечивает ончейн представление, верификацию и обращение различных юридически значимых активов реального мира. Официальный сайт: https://carfi.network/ Whitepaper: https://carfi.gitbook.io/carfi Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xeb3ad5b73f1902a6efd93f5cd722c99fa59b861e

Токеномика CarFi (CARFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CarFi (CARFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CARFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CARFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARFI, изучите текущую цену CARFI!

История цены CarFi (CARFI) Анализ истории цены CARFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

