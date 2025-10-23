История цен CARFI
История цены CARFI (CARFI)
Период времени: 2025-07-23 ~ 2025-10-23
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
|Дата
|Открытие
|Максимум
|Минимум
|Закрытие
|Объем
Текущая цена CARFI
CARFI в настоящее время торгуется по цене undefined USD. Его рыночная капитализация составляет 0.00 USD, а 24-часовой объем торгов — 0.00 USD. Изучите более подробные данные о CARFI на странице с актуальными ценами MEXC.
Используя актуальную информацию о цене CARFI, пользователи могут анализировать текущие рыночные тенденции и предсказывать как краткосрочные, так и долгосрочные изменения цен. С помощью данных в реальном времени, доступных в любой момент, вы можете принимать обоснованные решения и получать представление о возможных прогнозах будущих цен на CARFI.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:22:03 (UTC+8)
Ресурсы CARFI MEXC
Об истории цен CARFI (CARFI)
Мониторинг истории цены CARFI - важный инструмент для криптовалютных инвесторов, позволяющий им с легкостью отслеживать эффективность своих инвестиций. Эта функция предлагает комплексное представление о движении цены CARFI с течением времени, включая стоимость открытия, пик и цену закрытия, а также объем торгов. Более того, она позволяет быстро проверить ежедневные процентные изменения, выделяя дни с заметными колебаниями цен. Примечательно, что CARFI достигла своего максимального значения -, поднявшись до ошеломляющей отметки 0 USD. Информация о ценах, представленная здесь, взята исключительно из истории торгов MEXC, что гарантирует надежность и точность. Наши исторические данные о цене CARFI доступны для различных интервалов времени: 1 день, 1 неделя и 1 месяц, охватывая метрики открытия, максимума, минимума, закрытия и объема. Эти данные тщательно проверяются на согласованность, полноту и точность, что делает их идеальными для торговых симуляций и бэктестинга. Эти наборы данных доступны для бесплатной загрузки и обновляются в режиме реального времени, предоставляя ценный ресурс для инвесторов.
Применение исторических данных CARFI в трейдинге
Исторические данные CARFI играют ключевую роль в торговых стратегиях. Вот как они используются:
1. Технический анализ: Трейдеры используют исторические данные CARFI для выявления рыночных тенденций и закономерностей. Используя такие инструменты, как графики и наглядные пособия, они выявляют закономерности, чтобы принимать решения о входе и выходе из рынка. Эффективный подход заключается в хранении исторических данных CARFI в GridDB и их анализе с помощью Python, используя такие библиотеки, как Matplotlib для визуализации и Pandas, Numpy и Scipy для анализа данных.
2. Прогнозирование цен: Исторические данные являются ключевым фактором в прогнозировании движения цен CARFI. Изучая движения рынка в прошлом, трейдеры могут выявить закономерности и предсказать будущее поведение рынка. Подробные исторические данные CARFI на MEXC, предоставляющие поминутную информацию о ценах открытия, максимума, минимума и закрытия, очень важны для разработки и обучения моделей прогнозирования, что помогает принимать обоснованные торговые решения.
3. Управление рисками: Доступ к историческим данным позволяет трейдерам оценить риски, связанные с инвестициями в CARFI. Это помогает понять волатильность CARFI, что приводит к более обоснованному выбору инвестиций.
4. Управление портфелем: Исторические данные помогают отслеживать эффективность инвестиций с течением времени. Это позволяет трейдерам выявлять активы, которые работают не наилучшим образом, и корректировать свои портфели для оптимизации прибыли.
5. Обучение торговых ботов: Исторические данные криптовалютного рынка OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие) для CARFI можно загрузить для обучения торговых ботов CARFI, направленного на достижение превосходящих рыночных показателей.
Эти инструменты и ресурсы позволяют трейдерам глубоко погрузиться в исторические данные CARFI, предоставляя ценные сведения и потенциал для улучшения их торговых стратегий.
Отказ от ответственности
Данный контент предоставляется вам исключительно в информационных целях, не является предложением, приглашением к оферте или рекомендацией со стороны MEXC покупать, продавать или удерживать какую-либо ценную бумагу, финансовый продукт или инструмент, упомянутый в контенте, и не является инвестиционным советом, финансовым советом, торговым советом или любым другим советом. Приведенные данные могут отражать цены активов, торгуемых на бирже MEXC, а также на других криптовалютных биржах и платформах рыночных данных. MEXC может взимать комиссию за обработку криптовалютных транзакций, которая может не отражаться в отображаемых ценах конвертации. MEXC не несет ответственности за любые ошибки или задержки в предоставлении информации, а также за любые действия, предпринятые в расчете любых данных.
