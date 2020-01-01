Токеномика Bovine Verse Game (BVG) Откройте для себя ключевую информацию о Bovine Verse Game (BVG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bovine Verse Game (BVG) BovineVerse — это платформа метавселенной Fi+ Genesis под управлением Web3.0. BovineVerse планирует выпустить несколько сетевых игр и систем спортивного прогнозирования, а также резервирует интерфейсы API для сторонних разработчиков. Дух DAO этого сообщества обеспечивает высокую гибкость в отношении автономии. Игроки могут владеть различными NFT, участвовать в социальных, приключенческих и спортивных прогнозах онлайн и т. д., чтобы максимизировать прибыль от игры! Официальный сайт: https://www.bovine-verse.games/ Whitepaper: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Купить BVG сейчас!

Токеномика и анализ цен Bovine Verse Game (BVG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bovine Verse Game (BVG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,24999 $ 3,24999 $ 3,24999 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,06706 $ 0,06706 $ 0,06706 Узнайте больше о цене Bovine Verse Game (BVG)

Токеномика Bovine Verse Game (BVG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bovine Verse Game (BVG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BVG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BVG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BVG, изучите текущую цену BVG!

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