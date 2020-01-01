Токеномика Butthole Coin (BUTTHOLE) Откройте для себя ключевую информацию о Butthole Coin (BUTTHOLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Butthole Coin (BUTTHOLE) Это популярный мемкоин, выпущенный на Pumpfun, предназначенный для выражения юмора. Официальный сайт: https://buttholecoin.dev/ Whitepaper: https://buttholecoin.dev/white-paper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Купить BUTTHOLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Butthole Coin (BUTTHOLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Butthole Coin (BUTTHOLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,89M $ 4,89M $ 4,89M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,135 $ 0,135 $ 0,135 Исторический минимум: $ 0,000045316363328446 $ 0,000045316363328446 $ 0,000045316363328446 Текущая цена: $ 0,004887 $ 0,004887 $ 0,004887 Узнайте больше о цене Butthole Coin (BUTTHOLE)

Токеномика Butthole Coin (BUTTHOLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Butthole Coin (BUTTHOLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUTTHOLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUTTHOLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUTTHOLE, изучите текущую цену BUTTHOLE!

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