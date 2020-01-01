Токеномика Bitcoin 2.0 (BTC2) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin 2.0 (BTC2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin 2.0 (BTC2) Токен BTC 2.0 в сети Ethereum представляет собой новый подход к объединению ценности и знакомства с биткойнами с универсальностью и функциональностью экосистемы Ethereum. Этот токен призван сократить разрыв между двумя ведущими криптовалютами, предлагая пользователям преимущества обоих миров. Официальный сайт: https://www.btc2.wtf/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x3feb4fea5132695542f8ede5076ac43296d17c6d Купить BTC2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin 2.0 (BTC2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin 2.0 (BTC2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 567,42K $ 567,42K $ 567,42K Исторический максимум: $ 0,89939 $ 0,89939 $ 0,89939 Исторический минимум: $ 0,001932264593413596 $ 0,001932264593413596 $ 0,001932264593413596 Текущая цена: $ 0,02702 $ 0,02702 $ 0,02702 Узнайте больше о цене Bitcoin 2.0 (BTC2)

Токеномика Bitcoin 2.0 (BTC2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin 2.0 (BTC2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTC2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTC2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTC2, изучите текущую цену BTC2!

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