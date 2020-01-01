Токеномика Bitcoin 2.0 (BTC2)

Токеномика Bitcoin 2.0 (BTC2)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin 2.0 (BTC2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bitcoin 2.0 (BTC2)

Токен BTC 2.0 в сети Ethereum представляет собой новый подход к объединению ценности и знакомства с биткойнами с универсальностью и функциональностью экосистемы Ethereum. Этот токен призван сократить разрыв между двумя ведущими криптовалютами, предлагая пользователям преимущества обоих миров.

Официальный сайт:
https://www.btc2.wtf/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x3feb4fea5132695542f8ede5076ac43296d17c6d

Токеномика и анализ цен Bitcoin 2.0 (BTC2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin 2.0 (BTC2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 567,42K
$ 567,42K$ 567,42K
Исторический максимум:
$ 0,89939
$ 0,89939$ 0,89939
Исторический минимум:
$ 0,001932264593413596
$ 0,001932264593413596$ 0,001932264593413596
Текущая цена:
$ 0,02702
$ 0,02702$ 0,02702

Токеномика Bitcoin 2.0 (BTC2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitcoin 2.0 (BTC2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTC2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTC2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTC2, изучите текущую цену BTC2!

Как купить BTC2

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История цены Bitcoin 2.0 (BTC2)

Анализ истории цены BTC2 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.