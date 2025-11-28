Что такое BOT

Токеномика Hyperbot (BOT) Откройте для себя ключевую информацию о Hyperbot (BOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Hyperbot (BOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperbot (BOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,50M $ 10,50M $ 10,50M Исторический максимум: $ 0,21656 $ 0,21656 $ 0,21656 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,010497 $ 0,010497 $ 0,010497 Узнайте больше о цене Hyperbot (BOT) Купить BOT сейчас!

Информация о Hyperbot (BOT) Hyperbot – это основанный на искусственном интеллекте ончейн-терминал для контрактной торговли, который агрегирует данные и исполнение ордеров на нескольких DEX. Он позволяет отслеживать действия «умных денег» и китов, выявлять рыночные сигналы и выполнять интеллектуальный копи-трейдинг с большей скоростью и точностью. Официальный сайт: https://hyperbot.network Whitepaper: https://hyperbots-organization.gitbook.io/hyperbots-organization Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x59537849f2a119ec698c7Aa6C6DaAdc40C398A25

Токеномика Hyperbot (BOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyperbot (BOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOT, изучите текущую цену BOT!

Как купить BOT Заинтересованы в добавлении Hyperbot (BOT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BOT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BOT на MEXC прямо сейчас! История цены Hyperbot (BOT) Анализ истории цены BOT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BOT прямо сейчас! Прогноз цены BOT Хотите узнать, куда может двигаться BOT? Наша страница прогноза цены BOT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOT прямо сейчас!

