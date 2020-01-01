Токеномика Bluefin (BLUE) Откройте для себя ключевую информацию о Bluefin (BLUE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bluefin (BLUE) Bluefin – это децентрализованная платформа для спотовой и деривативной торговли на блокчейне Sui, поддерживаемая такими ведущими компаниями, как Polychain, SIG, Brevan Howard и другими. Bluefin является крупнейшим протоколом на Sui по общему объему, с более чем 37 миллиарда долларов, торгуемыми с момента запуска в сентябре 2023 года. В настоящее время на бирже зарегистрировано 57 754 уникальных депозитора и общий объем заблокированных средств (TVL) составляет 27,1 миллиона долларов. Официальный сайт: https://bluefin.io/ Whitepaper: https://learn.bluefin.io/bluefin Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs Купить BLUE сейчас!

Токеномика и анализ цен Bluefin (BLUE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bluefin (BLUE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,07M $ 26,07M $ 26,07M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 305,59M $ 305,59M $ 305,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,32M $ 85,32M $ 85,32M Исторический максимум: $ 0,8718 $ 0,8718 $ 0,8718 Исторический минимум: $ 0,057467810972881075 $ 0,057467810972881075 $ 0,057467810972881075 Текущая цена: $ 0,08532 $ 0,08532 $ 0,08532 Узнайте больше о цене Bluefin (BLUE)

Токеномика Bluefin (BLUE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bluefin (BLUE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLUE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLUE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUE, изучите текущую цену BLUE!

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