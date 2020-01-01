Токеномика Bluefin (BLUE)

Токеномика Bluefin (BLUE)

Откройте для себя ключевую информацию о Bluefin (BLUE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Bluefin (BLUE)

Bluefin – это децентрализованная платформа для спотовой и деривативной торговли на блокчейне Sui, поддерживаемая такими ведущими компаниями, как Polychain, SIG, Brevan Howard и другими. Bluefin является крупнейшим протоколом на Sui по общему объему, с более чем 37 миллиарда долларов, торгуемыми с момента запуска в сентябре 2023 года. В настоящее время на бирже зарегистрировано 57 754 уникальных депозитора и общий объем заблокированных средств (TVL) составляет 27,1 миллиона долларов.

Официальный сайт:
https://bluefin.io/
Whitepaper:
https://learn.bluefin.io/bluefin
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs

Токеномика и анализ цен Bluefin (BLUE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bluefin (BLUE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 26,07M
$ 26,07M$ 26,07M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 305,59M
$ 305,59M$ 305,59M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 85,32M
$ 85,32M$ 85,32M
Исторический максимум:
$ 0,8718
$ 0,8718$ 0,8718
Исторический минимум:
$ 0,057467810972881075
$ 0,057467810972881075$ 0,057467810972881075
Текущая цена:
$ 0,08532
$ 0,08532$ 0,08532

Токеномика Bluefin (BLUE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bluefin (BLUE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLUE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLUE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUE, изучите текущую цену BLUE!

Как купить BLUE

Заинтересованы в добавлении Bluefin (BLUE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLUE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Bluefin (BLUE)

Анализ истории цены BLUE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BLUE

Хотите узнать, куда может двигаться BLUE? Наша страница прогноза цены BLUE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.