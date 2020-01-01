Токеномика BIT1 (BIT1) Откройте для себя ключевую информацию о BIT1 (BIT1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BIT1 (BIT1) Biconomy Exchange Token (BIT) - это нативный токен криптовалютной биржи Biconomy.com. Причиной создания токена BIT стало желание повысить вовлеченность людей в использование биржи, дать международному сообществу биржи право свободно участвовать в жизни биржи и ее деятельности, а также получать за это бонусы. Официальный сайт: https://www.biconomy.com/ Whitepaper: https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a Купить BIT1 сейчас!

Токеномика и анализ цен BIT1 (BIT1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIT1 (BIT1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,95M $ 8,95M $ 8,95M Исторический максимум: $ 0,0000271 $ 0,0000271 $ 0,0000271 Исторический минимум: $ 0,00000066 $ 0,00000066 $ 0,00000066 Текущая цена: $ 0,000008953 $ 0,000008953 $ 0,000008953 Узнайте больше о цене BIT1 (BIT1)

Токеномика BIT1 (BIT1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BIT1 (BIT1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIT1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIT1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIT1, изучите текущую цену BIT1!

Как купить BIT1 Заинтересованы в добавлении BIT1 (BIT1) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BIT1, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BIT1 на MEXC прямо сейчас!

История цены BIT1 (BIT1) Анализ истории цены BIT1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BIT1 прямо сейчас!

Прогноз цены BIT1 Хотите узнать, куда может двигаться BIT1? Наша страница прогноза цены BIT1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BIT1 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!