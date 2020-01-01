Токеномика Bistroo (BIST)

Токеномика Bistroo (BIST)

Откройте для себя ключевую информацию о Bistroo (BIST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bistroo (BIST)

Bistroo - это протокол электронной коммерции продуктов питания, еды и напитков, работающий на базе токена BIST. Bistroo является первопроходцем в пищевой промышленности на основе блокчейна, создавая прямые протоколы электронной коммерции и продукты, которые расширяют возможности торговцев в экосистеме, которая также вознаграждает клиентов за их вклад и поведение.

Официальный сайт:
https://www.bistroo.io
Whitepaper:
https://bistroo.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Токеномика и анализ цен Bistroo (BIST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bistroo (BIST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 449,46K
$ 449,46K$ 449,46K
Общее предложение:
$ 99,00M
$ 99,00M$ 99,00M
Оборотное предложение:
$ 57,40M
$ 57,40M$ 57,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 775,17K
$ 775,17K$ 775,17K
Исторический максимум:
$ 0,5482
$ 0,5482$ 0,5482
Исторический минимум:
$ 0,006156623433934821
$ 0,006156623433934821$ 0,006156623433934821
Текущая цена:
$ 0,00783
$ 0,00783$ 0,00783

Токеномика Bistroo (BIST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bistroo (BIST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIST, изучите текущую цену BIST!

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История цены Bistroo (BIST)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.