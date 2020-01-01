Токеномика Bistroo (BIST) Откройте для себя ключевую информацию о Bistroo (BIST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bistroo (BIST) Bistroo - это протокол электронной коммерции продуктов питания, еды и напитков, работающий на базе токена BIST. Bistroo является первопроходцем в пищевой промышленности на основе блокчейна, создавая прямые протоколы электронной коммерции и продукты, которые расширяют возможности торговцев в экосистеме, которая также вознаграждает клиентов за их вклад и поведение. Официальный сайт: https://www.bistroo.io Whitepaper: https://bistroo.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f Купить BIST сейчас!

Токеномика и анализ цен Bistroo (BIST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bistroo (BIST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 449,46K $ 449,46K $ 449,46K Общее предложение: $ 99,00M $ 99,00M $ 99,00M Оборотное предложение: $ 57,40M $ 57,40M $ 57,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 775,17K $ 775,17K $ 775,17K Исторический максимум: $ 0,5482 $ 0,5482 $ 0,5482 Исторический минимум: $ 0,006156623433934821 $ 0,006156623433934821 $ 0,006156623433934821 Текущая цена: $ 0,00783 $ 0,00783 $ 0,00783 Узнайте больше о цене Bistroo (BIST)

Токеномика Bistroo (BIST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bistroo (BIST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIST, изучите текущую цену BIST!

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