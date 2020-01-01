Токеномика BENQI (BENQI) Откройте для себя ключевую информацию о BENQI (BENQI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BENQI (BENQI) BENQI - это децентрализованный протокол рынка ликвидности без доверительного управления, построенный на базе Avalanche. Протокол позволяет пользователям без особых усилий кредитовать, заимствовать и зарабатывать проценты на своих цифровых активах. Депозиторы, предоставляющие ликвидность протоколу, могут получать пассивный доход, а заемщики - брать кредиты с повышенным обеспечением. Официальный сайт: https://benqi.fi/ Whitepaper: https://docs.benqi.fi/ Обозреватель блоков: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Купить BENQI сейчас!

Токеномика и анализ цен BENQI (BENQI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BENQI (BENQI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,56M $ 44,56M $ 44,56M Общее предложение: $ 7,20B $ 7,20B $ 7,20B Оборотное предложение: $ 6,96B $ 6,96B $ 6,96B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,10M $ 46,10M $ 46,10M Исторический максимум: $ 0,38 $ 0,38 $ 0,38 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,006403 $ 0,006403 $ 0,006403 Узнайте больше о цене BENQI (BENQI)

Токеномика BENQI (BENQI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BENQI (BENQI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BENQI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BENQI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BENQI, изучите текущую цену BENQI!

Как купить BENQI Заинтересованы в добавлении BENQI (BENQI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BENQI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BENQI на MEXC прямо сейчас!

История цены BENQI (BENQI) Анализ истории цены BENQI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BENQI прямо сейчас!

Прогноз цены BENQI Хотите узнать, куда может двигаться BENQI? Наша страница прогноза цены BENQI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BENQI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!