Токеномика BENQI (BENQI)

Токеномика BENQI (BENQI)

Откройте для себя ключевую информацию о BENQI (BENQI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BENQI (BENQI)

BENQI - это децентрализованный протокол рынка ликвидности без доверительного управления, построенный на базе Avalanche. Протокол позволяет пользователям без особых усилий кредитовать, заимствовать и зарабатывать проценты на своих цифровых активах. Депозиторы, предоставляющие ликвидность протоколу, могут получать пассивный доход, а заемщики - брать кредиты с повышенным обеспечением.

Официальный сайт:
https://benqi.fi/
Whitepaper:
https://docs.benqi.fi/
Обозреватель блоков:
https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1

Токеномика и анализ цен BENQI (BENQI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BENQI (BENQI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,56M
$ 44,56M$ 44,56M
Общее предложение:
$ 7,20B
$ 7,20B$ 7,20B
Оборотное предложение:
$ 6,96B
$ 6,96B$ 6,96B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 46,10M
$ 46,10M$ 46,10M
Исторический максимум:
$ 0,38
$ 0,38$ 0,38
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,006403
$ 0,006403$ 0,006403

Токеномика BENQI (BENQI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BENQI (BENQI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BENQI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BENQI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BENQI, изучите текущую цену BENQI!

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История цены BENQI (BENQI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.