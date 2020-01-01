Токеномика DAOBASE (BEE) Откройте для себя ключевую информацию о DAOBASE (BEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DAOBASE (BEE) DAOBase – это основанный на ИИ инструмент для запуска и агрегации DAO, который позволяет любому пользователю легко создавать, управлять и развивать децентрализованные сообщества. Являясь крупнейшим агрегатором DAO и инфраструктурным уровнем в Web3, DAOBase объединил более 170 000 DAO и 6 миллионов участников управления в 7 основных блокчейнах. От выпуска токенов и интеграции управления до аналитики в реальном времени и систем онлайн-репутации – DAOBase предоставляет все необходимое создателям и сообществам для построения мощных и устойчивых DAO – и все это в одном месте. Официальный сайт: https://daobase.ai Whitepaper: https://docs.daobase.ai/daobase Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825 Купить BEE сейчас!

Токеномика и анализ цен DAOBASE (BEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DAOBASE (BEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 125,00M $ 125,00M $ 125,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,98M $ 12,98M $ 12,98M Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: $ 0,011498670562167086 $ 0,011498670562167086 $ 0,011498670562167086 Текущая цена: $ 0,01298 $ 0,01298 $ 0,01298 Узнайте больше о цене DAOBASE (BEE)

Токеномика DAOBASE (BEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DAOBASE (BEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEE, изучите текущую цену BEE!

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