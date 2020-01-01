Токеномика DAOBASE (BEE)

Токеномика DAOBASE (BEE)

Откройте для себя ключевую информацию о DAOBASE (BEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DAOBASE (BEE)

DAOBase – это основанный на ИИ инструмент для запуска и агрегации DAO, который позволяет любому пользователю легко создавать, управлять и развивать децентрализованные сообщества. Являясь крупнейшим агрегатором DAO и инфраструктурным уровнем в Web3, DAOBase объединил более 170 000 DAO и 6 миллионов участников управления в 7 основных блокчейнах. От выпуска токенов и интеграции управления до аналитики в реальном времени и систем онлайн-репутации – DAOBase предоставляет все необходимое создателям и сообществам для построения мощных и устойчивых DAO – и все это в одном месте.

Официальный сайт:
https://daobase.ai
Whitepaper:
https://docs.daobase.ai/daobase
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825

Токеномика и анализ цен DAOBASE (BEE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DAOBASE (BEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,62M
$ 1,62M$ 1,62M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 125,00M
$ 125,00M$ 125,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,98M
$ 12,98M$ 12,98M
Исторический максимум:
$ 0,1
$ 0,1$ 0,1
Исторический минимум:
$ 0,011498670562167086
$ 0,011498670562167086$ 0,011498670562167086
Текущая цена:
$ 0,01298
$ 0,01298$ 0,01298

Токеномика DAOBASE (BEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DAOBASE (BEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEE, изучите текущую цену BEE!

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История цены DAOBASE (BEE)

Анализ истории цены BEE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.