Токеномика Based Pepe (BASEDPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о Based Pepe (BASEDPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Based Pepe (BASEDPEPE) Based Pepe - это токен BASE, сфокусированный на культовом меме Pepe the Frog. Based Pepe использует преимущества скорости и низкой стоимости транзакций BASE, чтобы предоставить токен для розничной аудитории, которая является истинными поклонниками оригинального, канонического мема Pepe the Frog из Boy's Club, изначально созданного Мэттом Фьюри. Официальный сайт: https://basedpepe.vip/ Whitepaper: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Купить BASEDPEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Based Pepe (BASEDPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Pepe (BASEDPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00000043997 $ 0,00000043997 $ 0,00000043997 Исторический минимум: $ 0,000000000091127145 $ 0,000000000091127145 $ 0,000000000091127145 Текущая цена: $ 0,00000003156 $ 0,00000003156 $ 0,00000003156 Узнайте больше о цене Based Pepe (BASEDPEPE)

Токеномика Based Pepe (BASEDPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based Pepe (BASEDPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BASEDPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BASEDPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BASEDPEPE, изучите текущую цену BASEDPEPE!

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