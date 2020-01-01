Токеномика Bad Idea AI (BAD) Откройте для себя ключевую информацию о Bad Idea AI (BAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bad Idea AI (BAD) $BAD — это децентрализованный эксперимент, сочетающий в себе блокчейн, искусственный интеллект и DAO. Стремясь к тому, чтобы ИИ работал на благо человечества, это рискованный, но инновационный подход. Созданный для образования, развлечений и экспериментов, он представляет собой уникальный ответ на растущее влияние искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://www.badidea.ai/ Whitepaper: https://static1.squarespace.com/static/64568e2523471d05956228f1/t/64570517d89163351580ef5c/1683424539459/BAD+IDEA+AI+WHITEPAPER+v1.0.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Купить BAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Bad Idea AI (BAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bad Idea AI (BAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,05M $ 6,05M $ 6,05M Общее предложение: $ 831,04T $ 831,04T $ 831,04T Оборотное предложение: $ 616,64T $ 616,64T $ 616,64T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,15M $ 8,15M $ 8,15M Исторический максимум: $ 0,00000009894 $ 0,00000009894 $ 0,00000009894 Исторический минимум: $ 0,000000000065979197 $ 0,000000000065979197 $ 0,000000000065979197 Текущая цена: $ 0,00000000981 $ 0,00000000981 $ 0,00000000981 Узнайте больше о цене Bad Idea AI (BAD)

Токеномика Bad Idea AI (BAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bad Idea AI (BAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAD, изучите текущую цену BAD!

Как купить BAD Заинтересованы в добавлении Bad Idea AI (BAD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BAD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BAD на MEXC прямо сейчас!

История цены Bad Idea AI (BAD) Анализ истории цены BAD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BAD прямо сейчас!

Прогноз цены BAD Хотите узнать, куда может двигаться BAD? Наша страница прогноза цены BAD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BAD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!