Токеномика Bad Idea AI (BAD)

Токеномика Bad Idea AI (BAD)

Откройте для себя ключевую информацию о Bad Idea AI (BAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Bad Idea AI (BAD)

$BAD — это децентрализованный эксперимент, сочетающий в себе блокчейн, искусственный интеллект и DAO. Стремясь к тому, чтобы ИИ работал на благо человечества, это рискованный, но инновационный подход. Созданный для образования, развлечений и экспериментов, он представляет собой уникальный ответ на растущее влияние искусственного интеллекта.

Официальный сайт:
https://www.badidea.ai/
Whitepaper:
https://static1.squarespace.com/static/64568e2523471d05956228f1/t/64570517d89163351580ef5c/1683424539459/BAD+IDEA+AI+WHITEPAPER+v1.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015

Токеномика и анализ цен Bad Idea AI (BAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bad Idea AI (BAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,05M
$ 6,05M$ 6,05M
Общее предложение:
$ 831,04T
$ 831,04T$ 831,04T
Оборотное предложение:
$ 616,64T
$ 616,64T$ 616,64T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,15M
$ 8,15M$ 8,15M
Исторический максимум:
$ 0,00000009894
$ 0,00000009894$ 0,00000009894
Исторический минимум:
$ 0,000000000065979197
$ 0,000000000065979197$ 0,000000000065979197
Текущая цена:
$ 0,00000000981
$ 0,00000000981$ 0,00000000981

Токеномика Bad Idea AI (BAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bad Idea AI (BAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAD, изучите текущую цену BAD!

Как купить BAD

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История цены Bad Idea AI (BAD)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.