Токеномика AdvertisingTimeTrace (ATT)

Токеномика AdvertisingTimeTrace (ATT)

Откройте для себя ключевую информацию о AdvertisingTimeTrace (ATT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) – это проект Web3.0, объединяющий технологии RWA и DePin. Он использует уникальный механизм DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment – "Децентрализованные активы – Интернет-предметы ИИ – Оплата") для создания новой цифровой рекламной экосистемы, объединяющей физические рекламные активы, продавцов электронной коммерции, пользовательские ресурсы и цифровые технологии. В настоящее время экосистема сосредоточена вокруг LED экрана в гонконгском районе Lan Kwai Fong и расширяется в ключевых коммерческих районах Юго-Восточной Азии, Японии, Кореи и Европы.

Официальный сайт:
https://www.attglobal.io/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6

Токеномика и анализ цен AdvertisingTimeTrace (ATT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AdvertisingTimeTrace (ATT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 47,34M
$ 47,34M$ 47,34M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 125,28M
$ 125,28M$ 125,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 3
$ 3$ 3
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,3779
$ 0,3779$ 0,3779

Токеномика AdvertisingTimeTrace (ATT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AdvertisingTimeTrace (ATT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ATT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ATT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATT, изучите текущую цену ATT!

Как купить ATT

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История цены AdvertisingTimeTrace (ATT)

Анализ истории цены ATT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.