Токеномика AdvertisingTimeTrace (ATT)
Информация о AdvertisingTimeTrace (ATT)
Advertising Time Trace (ATT) – это проект Web3.0, объединяющий технологии RWA и DePin. Он использует уникальный механизм DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment – "Децентрализованные активы – Интернет-предметы ИИ – Оплата") для создания новой цифровой рекламной экосистемы, объединяющей физические рекламные активы, продавцов электронной коммерции, пользовательские ресурсы и цифровые технологии. В настоящее время экосистема сосредоточена вокруг LED экрана в гонконгском районе Lan Kwai Fong и расширяется в ключевых коммерческих районах Юго-Восточной Азии, Японии, Кореи и Европы.
Токеномика и анализ цен AdvertisingTimeTrace (ATT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AdvertisingTimeTrace (ATT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика AdvertisingTimeTrace (ATT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AdvertisingTimeTrace (ATT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ATT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ATT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATT, изучите текущую цену ATT!
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ATT = 0,3779 USD