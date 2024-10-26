Токеномика AdvertisingTimeTrace (ATT) Откройте для себя ключевую информацию о AdvertisingTimeTrace (ATT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AdvertisingTimeTrace (ATT) Advertising Time Trace (ATT) – это проект Web3.0, объединяющий технологии RWA и DePin. Он использует уникальный механизм DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment – "Децентрализованные активы – Интернет-предметы ИИ – Оплата") для создания новой цифровой рекламной экосистемы, объединяющей физические рекламные активы, продавцов электронной коммерции, пользовательские ресурсы и цифровые технологии. В настоящее время экосистема сосредоточена вокруг LED экрана в гонконгском районе Lan Kwai Fong и расширяется в ключевых коммерческих районах Юго-Восточной Азии, Японии, Кореи и Европы. Официальный сайт: https://www.attglobal.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6 Купить ATT сейчас!

Токеномика и анализ цен AdvertisingTimeTrace (ATT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AdvertisingTimeTrace (ATT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,34M $ 47,34M $ 47,34M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 125,28M $ 125,28M $ 125,28M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3 $ 3 $ 3 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,3779 $ 0,3779 $ 0,3779 Узнайте больше о цене AdvertisingTimeTrace (ATT)

Токеномика AdvertisingTimeTrace (ATT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AdvertisingTimeTrace (ATT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATT, изучите текущую цену ATT!

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