Что такое ASP

Токеномика Aspecta (ASP) Откройте для себя ключевую информацию о Aspecta (ASP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Aspecta (ASP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aspecta (ASP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3123 $ 0,3123 $ 0,3123 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0438 $ 0,0438 $ 0,0438 Узнайте больше о цене Aspecta (ASP) Купить ASP сейчас!

Информация о Aspecta (ASP) Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/DJ7vji2BU7RjNgktPAKN4L42CiXTFHEt4Eeeyr5FiTmy

Токеномика Aspecta (ASP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aspecta (ASP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASP, изучите текущую цену ASP!

Как купить ASP Заинтересованы в добавлении Aspecta (ASP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ASP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ASP на MEXC прямо сейчас! История цены Aspecta (ASP) Анализ истории цены ASP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ASP прямо сейчас! Прогноз цены ASP Хотите узнать, куда может двигаться ASP? Наша страница прогноза цены ASP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ASP прямо сейчас!

