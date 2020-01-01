Токеномика APF Coin (APFC) Откройте для себя ключевую информацию о APF Coin (APFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о APF Coin (APFC) APF, сокращение от Agrární půdní Fond s.r.o., возникла как стартап в Чешской Республике, возникший в результате сотрудничества инвестора, брокера по недвижимости и торговцев сельскохозяйственными землями. Сейчас под эгидой APF GROUP компания занимается в основном инвестициями в сельскохозяйственные земли. APFC (APF Coin), поддерживаемый активами APF Group, будет использоваться для приобретения сельскохозяйственных земель и инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты, связанные с сельским хозяйством. Официальный сайт: https://apfdigitalagrifund.com/en/ Whitepaper: https://apfdigitalagrifund.com/site/assets/files/1034/apf_whitepaper-01-24.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e Купить APFC сейчас!

Токеномика и анализ цен APF Coin (APFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене APF Coin (APFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,60M $ 78,60M $ 78,60M Исторический максимум: $ 1,1497 $ 1,1497 $ 1,1497 Исторический минимум: $ 0,15298971951084236 $ 0,15298971951084236 $ 0,15298971951084236 Текущая цена: $ 0,3144 $ 0,3144 $ 0,3144 Узнайте больше о цене APF Coin (APFC)

Токеномика APF Coin (APFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики APF Coin (APFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APFC, изучите текущую цену APFC!

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