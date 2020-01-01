Токеномика APF Coin (APFC)

Токеномика APF Coin (APFC)

Откройте для себя ключевую информацию о APF Coin (APFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о APF Coin (APFC)

APF, сокращение от Agrární půdní Fond s.r.o., возникла как стартап в Чешской Республике, возникший в результате сотрудничества инвестора, брокера по недвижимости и торговцев сельскохозяйственными землями. Сейчас под эгидой APF GROUP компания занимается в основном инвестициями в сельскохозяйственные земли. APFC (APF Coin), поддерживаемый активами APF Group, будет использоваться для приобретения сельскохозяйственных земель и инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты, связанные с сельским хозяйством.

Официальный сайт:
https://apfdigitalagrifund.com/en/
Whitepaper:
https://apfdigitalagrifund.com/site/assets/files/1034/apf_whitepaper-01-24.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e

Токеномика и анализ цен APF Coin (APFC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене APF Coin (APFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 78,60M
$ 78,60M$ 78,60M
Исторический максимум:
$ 1,1497
$ 1,1497$ 1,1497
Исторический минимум:
$ 0,15298971951084236
$ 0,15298971951084236$ 0,15298971951084236
Текущая цена:
$ 0,3144
$ 0,3144$ 0,3144

Токеномика APF Coin (APFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики APF Coin (APFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APFC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APFC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APFC, изучите текущую цену APFC!

Как купить APFC

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История цены APF Coin (APFC)

Анализ истории цены APFC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.