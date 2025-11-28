Токеномика Ark of Panda (AOP)

Откройте для себя ключевую информацию о Ark of Panda (AOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:53:55 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Ark of Panda (AOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ark of Panda (AOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,97M
Общее предложение:
$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 300,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 73,10M
Исторический максимум:
$ 0,09233
Исторический минимум:
$ 0,03443426501172903
Текущая цена:
$ 0,03655
Информация о Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda – это экосистема на базе BNB Chain, объединяющая Web2 и Web3 с использованием ИИ для создания пользовательского контента и совместного управления цифровыми активами.

Официальный сайт:
https://arkofpanda.com/
Whitepaper:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Токеномика Ark of Panda (AOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ark of Panda (AOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AOP, изучите текущую цену AOP!

История цены Ark of Panda (AOP)

Анализ истории цены AOP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AOP

Хотите узнать, куда может двигаться AOP? Наша страница прогноза цены AOP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

