Токеномика ANLOG (ANLOG) Откройте для себя ключевую информацию о ANLOG (ANLOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ANLOG (ANLOG) Позволяя различным сетям L1 и L2 обмениваться сообщениями, Analog стремится решить проблемы совместимости, которые в настоящее время препятствуют разработке мощных кросс-чейн приложений. Как решение для омничейн-совместимости, построенное на независимой сети, Analog дает возможность разработчикам децентрализованных приложений (dApp) создавать и подключать свои смарт-контракты и приложения через несколько сетей, способствуя большему сотрудничеству и инновациям в экосистеме блокчейнов. Официальный сайт: https://www.analog.one/ Whitepaper: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.analog.one/ Купить ANLOG сейчас!

Токеномика и анализ цен ANLOG (ANLOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANLOG (ANLOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,86B $ 1,86B $ 1,86B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,015 $ 0,015 $ 0,015 Исторический минимум: $ 0,001099883471799137 $ 0,001099883471799137 $ 0,001099883471799137 Текущая цена: $ 0,001423 $ 0,001423 $ 0,001423 Узнайте больше о цене ANLOG (ANLOG)

Токеномика ANLOG (ANLOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ANLOG (ANLOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANLOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANLOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANLOG, изучите текущую цену ANLOG!

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