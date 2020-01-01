Токеномика Stability World AI (AIW)
Информация о Stability World AI (AIW)
Stability World AI – это революционная платформа генеративного ИИ, предназначенная для энтузиастов, создателей и сообществ Web3. Она позволяет пользователям создавать, обучать и внедрять пользовательские модели ИИ и ИИ-агентов, адаптированных к конкретным потребностям. Создаете ли вы модели KOL, видео или анимацию, Stability World AI предоставляет инструменты для раскрытия творческого потенциала и вовлечения аудитории. Каждый ИИ-агент токенизирован и сопряжен с нативной валютой, $AIW, что позволяет органично сочетать творчество и децентрализованные финансы. Предоставляя комплексное решение для генеративного ИИ с протоколом API, Stability World AI поддерживает проекты, преобразующие персоны социальных сетей в настраиваемые материалы, и предлагает новую парадигму цифровой идентификации, вовлечения и DeFi.
Токеномика и анализ цен Stability World AI (AIW)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stability World AI (AIW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Stability World AI (AIW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Stability World AI (AIW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AIW, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AIW.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 AIW = 0,001025 USD