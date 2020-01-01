Токеномика AI Network (AINETWORK) Откройте для себя ключевую информацию о AI Network (AINETWORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AI Network (AINETWORK) AI Network стремится стать «Интернетом для ИИ» в эпоху Web3, предлагая платформу, на которой люди могут беспрепятственно создавать искусственный интеллект и взаимодействовать с ним, способствуя сотрудничеству и улучшая человеческий опыт. Официальный сайт: https://ainetwork.ai Whitepaper: (https://docs.ainetwork.ai/ Обозреватель блоков: http://insight.ainetwork.ai/ Купить AINETWORK сейчас!

Токеномика и анализ цен AI Network (AINETWORK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Network (AINETWORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,138563 $ 0,138563 $ 0,138563 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,008463 $ 0,008463 $ 0,008463 Узнайте больше о цене AI Network (AINETWORK)

Токеномика AI Network (AINETWORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AI Network (AINETWORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AINETWORK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AINETWORK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AINETWORK, изучите текущую цену AINETWORK!

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