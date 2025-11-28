Что такое ADBEON

Токеномика Adobe (ADBEON) Откройте для себя ключевую информацию о Adobe (ADBEON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Adobe (ADBEON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Adobe (ADBEON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 880,46K $ 880,46K $ 880,46K Общее предложение: $ 2,77K $ 2,77K $ 2,77K Оборотное предложение: $ 2,77K $ 2,77K $ 2,77K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 880,46K $ 880,46K $ 880,46K Исторический максимум: $ 882,34 $ 882,34 $ 882,34 Исторический минимум: $ 310,945014457328 $ 310,945014457328 $ 310,945014457328 Текущая цена: $ 318,01 $ 318,01 $ 318,01 Узнайте больше о цене Adobe (ADBEON) Купить ADBEON сейчас!

Информация о Adobe (ADBEON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/adbeon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7042a8fFc7c7049684BfBc2fcb41b72380755a43

Токеномика Adobe (ADBEON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Adobe (ADBEON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADBEON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADBEON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADBEON, изучите текущую цену ADBEON!

Как купить ADBEON Заинтересованы в добавлении Adobe (ADBEON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ADBEON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ADBEON на MEXC прямо сейчас! История цены Adobe (ADBEON) Анализ истории цены ADBEON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ADBEON прямо сейчас! Прогноз цены ADBEON Хотите узнать, куда может двигаться ADBEON? Наша страница прогноза цены ADBEON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ADBEON прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!