Согласно вашему прогнозу, Adobe потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 354,33.

Согласно вашему прогнозу, Adobe потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 372,0465.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена ADBEON составляет $ 390,6488 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена ADBEON в 2028 году составит $ 410,1812 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ADBEON в 2029 году составит $ 430,6903 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ADBEON в 2030 году составит $ 452,2248 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Adobe потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 736,6266.

В 2050 году цена Adobe потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1 199,8871.