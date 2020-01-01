Токеномика Acquire.Fi (ACQ) Откройте для себя ключевую информацию о Acquire.Fi (ACQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Acquire.Fi (ACQ) Миссия Acquire.Fi Acquire.Fi - стать местом пересечения инвестирования и Web3, создав новую парадигму построения богатства для всех. Два продукта, тесно связанные между собой: первый криптовалютный рынок M&A. Официальный сайт: https://acquire.fi/ Whitepaper: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 Купить ACQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Acquire.Fi (ACQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Acquire.Fi (ACQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,65K $ 81,65K $ 81,65K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 35,04M $ 35,04M $ 35,04M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,064729 $ 0,064729 $ 0,064729 Исторический минимум: $ 0,002401325499129434 $ 0,002401325499129434 $ 0,002401325499129434 Текущая цена: $ 0,00233 $ 0,00233 $ 0,00233 Узнайте больше о цене Acquire.Fi (ACQ)

Токеномика Acquire.Fi (ACQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Acquire.Fi (ACQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACQ, изучите текущую цену ACQ!

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