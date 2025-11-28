Что такое A2Z

Токеномика и анализ цен Arena-Z (A2Z) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arena-Z (A2Z), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,94M $ 23,94M $ 23,94M Общее предложение: $ 9,47B $ 9,47B $ 9,47B Оборотное предложение: $ 7,52B $ 7,52B $ 7,52B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,84M $ 31,84M $ 31,84M Исторический максимум: $ 0,011474 $ 0,011474 $ 0,011474 Исторический минимум: $ 0,001493343055757559 $ 0,001493343055757559 $ 0,001493343055757559 Текущая цена: $ 0,003184 $ 0,003184 $ 0,003184 Узнайте больше о цене Arena-Z (A2Z) Купить A2Z сейчас!

Информация о Arena-Z (A2Z) Официальный сайт: https://arena-z.gg/ Whitepaper: https://whitepaper.playersarena.foundation/arena-z Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x08dcb9b5989fb09ef80e85567ec1f49577a70d29

Токеномика Arena-Z (A2Z): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arena-Z (A2Z) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов A2Z, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов A2Z. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой A2Z, изучите текущую цену A2Z!

Как купить A2Z Заинтересованы в добавлении Arena-Z (A2Z) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки A2Z, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить A2Z на MEXC прямо сейчас! История цены Arena-Z (A2Z) Анализ истории цены A2Z помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены A2Z прямо сейчас! Прогноз цены A2Z Хотите узнать, куда может двигаться A2Z? Наша страница прогноза цены A2Z объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена A2Z прямо сейчас!

