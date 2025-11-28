Что такое 67

Токеномика и анализ цен The Official 67 Coin (67) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Official 67 Coin (67), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,08M $ 20,08M $ 20,08M Общее предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Оборотное предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,08M $ 20,08M $ 20,08M Исторический максимум: $ 0,04499 $ 0,04499 $ 0,04499 Исторический минимум: $ 0,000086375925910336 $ 0,000086375925910336 $ 0,000086375925910336 Текущая цена: $ 0,02009 $ 0,02009 $ 0,02009 Узнайте больше о цене The Official 67 Coin (67) Купить 67 сейчас!

Информация о The Official 67 Coin (67) Официальная монета 67 – создана Мавом Тревиллианом, известным как один из главных создателей мема 67. Официальная монета 67 – создана Мавом Тревиллианом, известным как один из главных создателей мема 67. Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1987949705322508569 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9AvytnUKsLxPxFHFqS6VLxaxt5p6BhYNr53SD2Chpump

Токеномика The Official 67 Coin (67): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Official 67 Coin (67) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 67, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 67. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 67, изучите текущую цену 67!

Как купить 67 Заинтересованы в добавлении The Official 67 Coin (67) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки 67, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить 67 на MEXC прямо сейчас! История цены The Official 67 Coin (67) Анализ истории цены 67 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены 67 прямо сейчас! Прогноз цены 67 Хотите узнать, куда может двигаться 67? Наша страница прогноза цены 67 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 67 прямо сейчас!

