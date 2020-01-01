Токеномика 5thScape (5SCAPE)

Токеномика 5thScape (5SCAPE)

Откройте для себя ключевую информацию о 5thScape (5SCAPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 5thScape (5SCAPE)

5thScape – это инновационная экосистема VR и AR, интегрирующая технологию блокчейн для революции в сфере игр, развлечений и цифрового опыта. Платформа предлагает захватывающие VR-игры и опыт, поддерживаемые передовым оборудованием и токеном 5SCAPE.

Официальный сайт:
https://5thscape.com/
Whitepaper:
https://docs.5thscape.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f

Токеномика и анализ цен 5thScape (5SCAPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 5thScape (5SCAPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,006
$ 0,006$ 0,006
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0001643
$ 0,0001643$ 0,0001643

Токеномика 5thScape (5SCAPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 5thScape (5SCAPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 5SCAPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 5SCAPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 5SCAPE, изучите текущую цену 5SCAPE!

Как купить 5SCAPE

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История цены 5thScape (5SCAPE)

Анализ истории цены 5SCAPE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.