Токеномика 5thScape (5SCAPE) Откройте для себя ключевую информацию о 5thScape (5SCAPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 5thScape (5SCAPE) 5thScape – это инновационная экосистема VR и AR, интегрирующая технологию блокчейн для революции в сфере игр, развлечений и цифрового опыта. Платформа предлагает захватывающие VR-игры и опыт, поддерживаемые передовым оборудованием и токеном 5SCAPE. Официальный сайт: https://5thscape.com/ Whitepaper: https://docs.5thscape.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f Купить 5SCAPE сейчас!

Токеномика и анализ цен 5thScape (5SCAPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 5thScape (5SCAPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,006 $ 0,006 $ 0,006 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0001643 $ 0,0001643 $ 0,0001643 Узнайте больше о цене 5thScape (5SCAPE)

Токеномика 5thScape (5SCAPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 5thScape (5SCAPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 5SCAPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 5SCAPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 5SCAPE, изучите текущую цену 5SCAPE!

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