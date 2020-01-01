Токеномика 589 (589) Откройте для себя ключевую информацию о 589 (589), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 589 (589) The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement Официальный сайт: https://www.589onxrpl.com/ Whitepaper: https://www.589onxrpl.com/#road-map Купить 589 сейчас!

Токеномика и анализ цен 589 (589) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 589 (589), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 839,89K $ 839,89K $ 839,89K Общее предложение: $ 5,89B $ 5,89B $ 5,89B Оборотное предложение: $ 5,29B $ 5,29B $ 5,29B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 935,68K $ 935,68K $ 935,68K Исторический максимум: $ 0,00049429 $ 0,00049429 $ 0,00049429 Исторический минимум: $ 0,00010109 $ 0,00010109 $ 0,00010109 Текущая цена: $ 0,00015883 $ 0,00015883 $ 0,00015883 Узнайте больше о цене 589 (589)

Токеномика 589 (589): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 589 (589) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 589, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 589. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 589, изучите текущую цену 589!

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