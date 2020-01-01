Токеномика 589 (589)

Токеномика 589 (589)

Откройте для себя ключевую информацию о 589 (589), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 589 (589)

The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement

Официальный сайт:
https://www.589onxrpl.com/
Whitepaper:
https://www.589onxrpl.com/#road-map

Токеномика и анализ цен 589 (589)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 589 (589), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 839,89K
$ 839,89K$ 839,89K
Общее предложение:
$ 5,89B
$ 5,89B$ 5,89B
Оборотное предложение:
$ 5,29B
$ 5,29B$ 5,29B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 935,68K
$ 935,68K$ 935,68K
Исторический максимум:
$ 0,00049429
$ 0,00049429$ 0,00049429
Исторический минимум:
$ 0,00010109
$ 0,00010109$ 0,00010109
Текущая цена:
$ 0,00015883
$ 0,00015883$ 0,00015883

Токеномика 589 (589): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 589 (589) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 589, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 589.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 589, изучите текущую цену 589!

Прогноз цены 589

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.