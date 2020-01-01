Токеномика 3ULL (3ULL)

Токеномика 3ULL (3ULL)

Откройте для себя ключевую информацию о 3ULL (3ULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о 3ULL (3ULL)

PLAYA3ULL GAMES сочетает в себе криптовалюту, NFT и игры для ПК, чтобы значительно улучшить игровой процесс.

Официальный сайт:
https://playa3ull.games
Whitepaper:
https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf
Обозреватель блоков:
https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937

Токеномика и анализ цен 3ULL (3ULL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 3ULL (3ULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,64M
$ 1,64M$ 1,64M
Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
$ 4,72B
$ 4,72B$ 4,72B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,35M
$ 17,35M$ 17,35M
Исторический максимум:
$ 0,0112001
$ 0,0112001$ 0,0112001
Исторический минимум:
$ 0,000275923973430748
$ 0,000275923973430748$ 0,000275923973430748
Текущая цена:
$ 0,0003469
$ 0,0003469$ 0,0003469

Токеномика 3ULL (3ULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 3ULL (3ULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 3ULL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 3ULL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 3ULL, изучите текущую цену 3ULL!

Как купить 3ULL

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История цены 3ULL (3ULL)

Анализ истории цены 3ULL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены 3ULL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.