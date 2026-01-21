Доллар США (USD) является официальной валютой Соединённых Штатов Америки и их территорий. Установленный Законом о монетах 1792 года, он является наиболее широко используемой валютой в международных транзакциях и считается одной из основных резервных валют мира. Обращением доллара США управляет Федеральная резервная система — центральный банк США.

Доллар США играет значительную роль в глобальной экономике благодаря своему статусу резервной валюты. Центральные банки и финансовые учреждения по всему миру хранят доллары в своих валютных резервах для проведения международных расчётов. Эта роль придала доллару существенное влияние на мировые товарные рынки, где он часто используется в качестве стандартной валюты ценообразования для различных товаров, включая нефть, золото и другие драгоценные металлы.

В повседневной экономической жизни США доллар США применяется во всех видах сделок — будь то наличные деньги, чеки или электронные переводы. Валюта выпускается в различных номиналах, включая монеты и банкноты. Физические банкноты и монеты производятся соответственно Монетным двором США и Бюро гравировки и печати.

Доллар США также является распространённой валютой в цифровой экономике. Он является самой торгуемой валютой на рынке иностранной валюты, составляя около 88% всех валютных операций. Эта значимость распространяется и на сферу криптовалют, где многие цифровые активы торгуются против доллара США, а некоторые стейблкоины привязаны именно к нему.

Важно отметить, что хотя доллар США является устойчивой и всемирно признанной валютой, он не застрахован от колебаний стоимости. На эти изменения могут влиять множество факторов, таких как инфляция, процентные ставки, политическая стабильность и экономическая ситуация. Однако статус доллара США как резервной валюты зачастую обеспечивает ему определённую защиту от таких колебаний.

В заключение можно сказать, что доллар США — это не просто национальная валюта Соединённых Штатов. Он является ключевым игроком в глобальной финансовой системе, влияя на международную торговлю, ценообразование на сырьевые товары и даже на цифровую экономику. Это символ экономической стабильности и силы, часто служащий эталоном, по которому оцениваются другие валюты.