Токеномика DoubleZero (2Z)

Откройте для себя ключевую информацию о DoubleZero (2Z), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:53:04 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен DoubleZero (2Z)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DoubleZero (2Z), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 414,49M
Общее предложение:
$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 3,47B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,19B
Исторический максимум:
$ 1,6733
Исторический минимум:
$ 0,11195612727873737
Текущая цена:
$ 0,1194
Информация о DoubleZero (2Z)

DoubleZero – это децентрализованная структура для создания и управления высокопроизводительными децентрализованными сетями, оптимизированная для распределенных систем, таких как блокчейны.

Официальный сайт:
https://doublezero.xyz/
Whitepaper:
https://doublezero.xyz/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/J6pQQ3FAcJQeWPPGppWRb4nM8jU3wLyYbRrLh7feMfvd

Токеномика DoubleZero (2Z): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DoubleZero (2Z) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 2Z, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 2Z.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 2Z, изучите текущую цену 2Z!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

