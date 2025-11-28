Что такое 2Z

Токеномика и анализ цен DoubleZero (2Z) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DoubleZero (2Z), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 414,49M $ 414,49M $ 414,49M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,47B $ 3,47B $ 3,47B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,19B $ 1,19B $ 1,19B Исторический максимум: $ 1,6733 $ 1,6733 $ 1,6733 Исторический минимум: $ 0,11195612727873737 $ 0,11195612727873737 $ 0,11195612727873737 Текущая цена: $ 0,1194 $ 0,1194 $ 0,1194 Узнайте больше о цене DoubleZero (2Z) Купить 2Z сейчас!

Информация о DoubleZero (2Z) DoubleZero – это децентрализованная структура для создания и управления высокопроизводительными децентрализованными сетями, оптимизированная для распределенных систем, таких как блокчейны. DoubleZero – это децентрализованная структура для создания и управления высокопроизводительными децентрализованными сетями, оптимизированная для распределенных систем, таких как блокчейны. Официальный сайт: https://doublezero.xyz/ Whitepaper: https://doublezero.xyz/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/J6pQQ3FAcJQeWPPGppWRb4nM8jU3wLyYbRrLh7feMfvd

Токеномика DoubleZero (2Z): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DoubleZero (2Z) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 2Z, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 2Z. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 2Z, изучите текущую цену 2Z!

