Токеномика MOON (2MOON)

Токеномика MOON (2MOON)

Откройте для себя ключевую информацию о MOON (2MOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MOON (2MOON)

MOON - это лучшая игра с искусственным интеллектом, в которой вы сможете исследовать, колонизировать и создать процветающую цивилизацию на Луне! Разработанная на блокчейне binance в сотрудничестве с астронавтами NASA и SpaceX, MOON - это интерактивная игра, которая отправит вас в необычное приключение, предлагая множество возможностей для создания бизнеса, формирования сообществ, участия в социальной и политической деятельности на фоне захватывающего лунного ландшафта.

Официальный сайт:
https://moon.ws/
Whitepaper:
https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E

Токеномика и анализ цен MOON (2MOON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOON (2MOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,90K
$ 52,90K$ 52,90K
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 43,47B
$ 43,47B$ 43,47B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 121,70K
$ 121,70K$ 121,70K
Исторический максимум:
$ 0,00068
$ 0,00068$ 0,00068
Исторический минимум:
$ 0,000001022454904529
$ 0,000001022454904529$ 0,000001022454904529
Текущая цена:
$ 0,000001217
$ 0,000001217$ 0,000001217

Токеномика MOON (2MOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MOON (2MOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 2MOON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 2MOON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 2MOON, изучите текущую цену 2MOON!

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История цены MOON (2MOON)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.