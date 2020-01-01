Токеномика MOON (2MOON) Откройте для себя ключевую информацию о MOON (2MOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MOON (2MOON) MOON - это лучшая игра с искусственным интеллектом, в которой вы сможете исследовать, колонизировать и создать процветающую цивилизацию на Луне! Разработанная на блокчейне binance в сотрудничестве с астронавтами NASA и SpaceX, MOON - это интерактивная игра, которая отправит вас в необычное приключение, предлагая множество возможностей для создания бизнеса, формирования сообществ, участия в социальной и политической деятельности на фоне захватывающего лунного ландшафта. Официальный сайт: https://moon.ws/ Whitepaper: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Купить 2MOON сейчас!

Токеномика и анализ цен MOON (2MOON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOON (2MOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,90K $ 52,90K $ 52,90K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 43,47B $ 43,47B $ 43,47B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,70K $ 121,70K $ 121,70K Исторический максимум: $ 0,00068 $ 0,00068 $ 0,00068 Исторический минимум: $ 0,000001022454904529 $ 0,000001022454904529 $ 0,000001022454904529 Текущая цена: $ 0,000001217 $ 0,000001217 $ 0,000001217 Узнайте больше о цене MOON (2MOON)

Токеномика MOON (2MOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOON (2MOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 2MOON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 2MOON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 2MOON, изучите текущую цену 2MOON!

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