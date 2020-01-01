Токеномика 000 Capital (000) Откройте для себя ключевую информацию о 000 Capital (000), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 000 Capital (000) 000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished Официальный сайт: https://000.capital Купить 000 сейчас!

Токеномика и анализ цен 000 Capital (000) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 000 Capital (000), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 199,79K $ 199,79K $ 199,79K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199,79K $ 199,79K $ 199,79K Исторический максимум: $ 0,00244654 $ 0,00244654 $ 0,00244654 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019979 $ 0,00019979 $ 0,00019979 Узнайте больше о цене 000 Capital (000)

Токеномика 000 Capital (000): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 000 Capital (000) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 000, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 000. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 000, изучите текущую цену 000!

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