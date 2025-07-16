Что такое XRP? Высокопроизводительная и масштабируемая глобальная сеть для платежей и обмена ценностью

После нескольких лет относительного затишья XRP вновь стал центром внимания на рынке. Это возрождение обусловлено как разрешением регуляторных споров с участием материнской компании Ripple, так и растущим интересом к XRPFi, ETF и другим разработкам, что знаменует возвращение XRP к широкому вниманию общественности в обновленном виде.













XRP – это нативная криптовалюта, выпущенная Ripple в 2012 году и предназначенная для создания системы платежей и расчетов в режиме реального времени для мировых финансовых учреждений. В отличие от механизма «доказательства выполнения работы» (PoW) Bitcoin, XRP работает на основе алгоритма консенсуса протокола Ripple (RPCA), что обеспечивает низкое энергопотребление и позволяет осуществлять трансграничные платежи в течение 3-5 секунд при минимальных транзакционных издержках. XRP отличается высокой пропускной способностью, низкой задержкой и масштабируемостью.





Как «мостовая валюта», основная ценность XRP заключается не в риторике децентрализации, а в ее практической интеграции с банками и платежными провайдерами для снижения стоимости и времени международных денежных переводов. По состоянию на 2025 год Ripple сотрудничает с более чем 300 финансовыми учреждениями в более чем 70 странах, включая SBI, Rakuten Bank Японии и Центральный банк Саудовской Аравии.









Среднее время подтверждения транзакций в сети XRP составляет всего 3-5 секунд, что значительно превосходит традиционные банковские переводы, которые могут занимать несколько дней. Она может обрабатывать около 1 500 транзакций в секунду и рассчитана на дальнейшее масштабирование за счет обновления протокола.





Комиссия за транзакции в XRP крайне низкая, обычно менее 0,01$ за транзакцию. По сравнению с высокими комиссиями, взимаемыми Bitcoin или Ethereum в пиковые периоды, XRP представляет собой экономически эффективное решение как для микро-, так и для крупномасштабных платежей.





Общее предложение XRP в 100 миллиардов токенов было выпущено одной партией в момент создания, что позволило избежать энергопотребления и аппаратных затрат, связанных с майнингом в стиле Bitcoin. В сети используется запатентованный Ripple алгоритм консенсуса RPCA, который поддерживается набором предварительно одобренных нодов-валидаторов для обеспечения согласованности бухгалтерской книги.





На практике многие национальные валюты не имеют прямых обменных рынков и требуют для конвертации валют-посредников, таких как доллар США или евро. XRP выступает в качестве такого «промежуточного актива», обеспечивая ликвидность по требованию между валютными парами, не имеющими прямых рынков. Этот механизм On-Demand Liquidity (ODL) был принят финансовыми учреждениями в нескольких странах, особенно в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.









RippleNet, сеть Ripple, состоит из нескольких ключевых компонентов:





xCurrent: Обеспечивает безопасный обмен сообщениями и расчеты между банками.

xRapid (теперь интегрирована в ODL): Использует XRP для обеспечения мгновенной ликвидности, снижая потребность в предварительно пополненных аккаунтах.

xVia: Предлагает упрощенный платежный интерфейс для корпоративных клиентов.





Эти сервисы были объединены в решение Ripple Payments, обслуживающее крупнейшие мировые финансовые учреждения, включая Santander, American Express и Standard Chartered.









В 2025 году XRP продемонстрировала сильные рыночные показатели: значительная волатильность цен сменялась общей тенденцией к росту. В начале года цена XRP неуклонно росла, достигнув пика в районе 3,39$. На момент написания статьи цена XRP составляет 2,24$, а объем торгов за 24 часа превысил 100 миллионов долларов США. Его рыночная капитализация занимает четвертое место в мире, уступая только BTC ETH и USDT.









С технической точки зрения XRP в настоящее время торгуется в рамках восходящей консолидации клина, уровни поддержки сосредоточены в районе 2,1$ и 2$. Пробой ниже этих уровней может спровоцировать откат к 1,78$. И наоборот, если XRP пробьет зону сопротивления между 2,35$ и 2,4$, это может положить начало следующему восходящему целевому диапазону от 2,9$ до 3,2$.













Одобрение ETF уже давно является ключевым моментом для инвесторов на криптовалютном рынке. Согласно данным Polymarket, вероятность того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовый XRP ETF в 2025 году, выросла до 98%. Эта новость вызвала широкое внимание и обсуждение на рынке, инвесторы с нетерпением ожидают одобрения спотового XRP ETF.













Grayscale, Franklin Templeton и По мере того как шансы на одобрение растут, несколько крупных финансовых организаций, включая Bitwise 21Shares , подали заявки на создание спотовых XRP ETF. Эти заявки не только отражают растущий спрос на регулируемые инвестиционные продукты XRP, но и являются сильной поддержкой для утверждения спотового XRP ETF.









Одобрение спотового XRP ETF приведет к увеличению институционального капитала на рынке XRP, что значительно повысит спрос и потенциально приведет к росту цены. Кроме того, такое одобрение повысит узнаваемость XRP на рынке и соответствие нормативным требованиям, заложив прочный фундамент для его долгосрочного развития.









Будучи одним из старших поколений активов публичной сети, XRP когда-то считалась символом «традиционности, покладистости и устарелости». Однако после многочисленных преобразований, включая трансграничные платежи, судебные разбирательства, спады на рынке и возрождение интереса к ETF, XRP перестала быть просто «промежуточной валютой для банков». Она превращается в жизненно важную часть глобальной цифровой финансовой инфраструктуры. В ближайшие три месяца XRP будет не только служить краткосрочной целью для спекулянтов, но и станет важным макрофактором в глобальном криптовалютном нарративе.









Рост XRP не только свидетельствует о его все более прочной основе в глобальной системе платежных расчетов, но и подчеркивает его неограниченный потенциал в качестве части глобальной цифровой финансовой инфраструктуры. Благодаря растущим ожиданиям в отношении одобрения спотовых XRP ETF, растущему признанию рынка и расширению сфер использования, XRP становится любимым активом среди инвесторов. Для тех, кто стремится воспользоваться рыночными возможностями и получить прибыль от инвестиций в XRP, выбор безопасной, удобной платформы с низкими торговыми комиссиями является важнейшим шагом на пути к успешному инвестированию.





MEXC является ведущей платформой для торговли XRP, обеспечивая исключительную ликвидность, большую глубину книги ордеров и ультраконкурентные торговые комиссии. MEXC предлагает обширную ликвидность, глубокую книгу ордеров и ультранизкие торговые комиссии, позволяя инвесторам наслаждаться эффективным торговым опытом, минимизируя расходы и максимизируя прибыль. Вы можете торговать токенами XRP на MEXC с очень выгодными комиссиями





1) Откройте приложение MEXC и войдите в систему или посетите официальный сайт

2) В строке поиска введите «XRP» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.

3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.





Кроме того, MEXC запустила событие по спотовой торговле XRP с нулевой комиссией , что позволяет пользователям торговать с еще меньшими затратами – больше экономить, больше торговать и больше зарабатывать. Выбрать MEXC для инвестирования в XRP – значит получить безопасную, удобную и богатую возможностями торговую среду, где вы сможете опережать рыночные тенденции и использовать каждый инвестиционный шанс.



