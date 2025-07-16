После нескольких лет относительного затишья XRP вновь стал центром внимания на рынке. Это возрождение обусловлено как разрешением регуляторных споров с участием материнской компании Ripple, так и растПосле нескольких лет относительного затишья XRP вновь стал центром внимания на рынке. Это возрождение обусловлено как разрешением регуляторных споров с участием материнской компании Ripple, так и раст
Что такое XRP? Высокопроизводительная и масштабируемая глобальная сеть для платежей и обмена ценностью

После нескольких лет относительного затишья XRP вновь стал центром внимания на рынке. Это возрождение обусловлено как разрешением регуляторных споров с участием материнской компании Ripple, так и растущим интересом к XRPFi, ETF и другим разработкам, что знаменует возвращение XRP к широкому вниманию общественности в обновленном виде.

1. Что такое XRP?


1.1 Обзор XRP


XRP – это нативная криптовалюта, выпущенная Ripple в 2012 году и предназначенная для создания системы платежей и расчетов в режиме реального времени для мировых финансовых учреждений. В отличие от механизма «доказательства выполнения работы» (PoW) Bitcoin, XRP работает на основе алгоритма консенсуса протокола Ripple (RPCA), что обеспечивает низкое энергопотребление и позволяет осуществлять трансграничные платежи в течение 3-5 секунд при минимальных транзакционных издержках. XRP отличается высокой пропускной способностью, низкой задержкой и масштабируемостью.

Как «мостовая валюта», основная ценность XRP заключается не в риторике децентрализации, а в ее практической интеграции с банками и платежными провайдерами для снижения стоимости и времени международных денежных переводов. По состоянию на 2025 год Ripple сотрудничает с более чем 300 финансовыми учреждениями в более чем 70 странах, включая SBI, Rakuten Bank Японии и Центральный банк Саудовской Аравии.

1.2 Ключевые преимущества XRP


Среднее время подтверждения транзакций в сети XRP составляет всего 3-5 секунд, что значительно превосходит традиционные банковские переводы, которые могут занимать несколько дней. Она может обрабатывать около 1 500 транзакций в секунду и рассчитана на дальнейшее масштабирование за счет обновления протокола.

Комиссия за транзакции в XRP крайне низкая, обычно менее 0,01$ за транзакцию. По сравнению с высокими комиссиями, взимаемыми Bitcoin или Ethereum в пиковые периоды, XRP представляет собой экономически эффективное решение как для микро-, так и для крупномасштабных платежей.

Общее предложение XRP в 100 миллиардов токенов было выпущено одной партией в момент создания, что позволило избежать энергопотребления и аппаратных затрат, связанных с майнингом в стиле Bitcoin. В сети используется запатентованный Ripple алгоритм консенсуса RPCA, который поддерживается набором предварительно одобренных нодов-валидаторов для обеспечения согласованности бухгалтерской книги.

На практике многие национальные валюты не имеют прямых обменных рынков и требуют для конвертации валют-посредников, таких как доллар США или евро. XRP выступает в качестве такого «промежуточного актива», обеспечивая ликвидность по требованию между валютными парами, не имеющими прямых рынков. Этот механизм On-Demand Liquidity (ODL) был принят финансовыми учреждениями в нескольких странах, особенно в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

1.3 RippleNet и решения для экосистемы


RippleNet, сеть Ripple, состоит из нескольких ключевых компонентов:

  • xCurrent: Обеспечивает безопасный обмен сообщениями и расчеты между банками.
  • xRapid (теперь интегрирована в ODL): Использует XRP для обеспечения мгновенной ликвидности, снижая потребность в предварительно пополненных аккаунтах.
  • xVia: Предлагает упрощенный платежный интерфейс для корпоративных клиентов.

Эти сервисы были объединены в решение Ripple Payments, обслуживающее крупнейшие мировые финансовые учреждения, включая Santander, American Express и Standard Chartered.

2. Рыночные показатели: Бум ETF и техническая динамика


В 2025 году XRP продемонстрировала сильные рыночные показатели: значительная волатильность цен сменялась общей тенденцией к росту. В начале года цена XRP неуклонно росла, достигнув пика в районе 3,39$. На момент написания статьи цена XRP составляет 2,24$, а объем торгов за 24 часа превысил 100 миллионов долларов США. Его рыночная капитализация занимает четвертое место в мире, уступая только BTC, ETH и USDT.


С технической точки зрения XRP в настоящее время торгуется в рамках восходящей консолидации клина, уровни поддержки сосредоточены в районе 2,1$ и 2$. Пробой ниже этих уровней может спровоцировать откат к 1,78$. И наоборот, если XRP пробьет зону сопротивления между 2,35$ и 2,4$, это может положить начало следующему восходящему целевому диапазону от 2,9$ до 3,2$.

3. Прогресс спотовых XRP ETF: Шансы на одобрение растут, повышая уверенность рынка


3.1 Шансы на одобрение повышаются


Одобрение ETF уже давно является ключевым моментом для инвесторов на криптовалютном рынке. Согласно данным Polymarket, вероятность того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовый XRP ETF в 2025 году, выросла до 98%. Эта новость вызвала широкое внимание и обсуждение на рынке, инвесторы с нетерпением ожидают одобрения спотового XRP ETF.


3.2 Крупнейшие финансовые учреждения подают заявки


По мере того как шансы на одобрение растут, несколько крупных финансовых организаций, включая Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton и 21Shares, подали заявки на создание спотовых XRP ETF. Эти заявки не только отражают растущий спрос на регулируемые инвестиционные продукты XRP, но и являются сильной поддержкой для утверждения спотового XRP ETF.

3.3 Анализ влияния на рынок


Одобрение спотового XRP ETF приведет к увеличению институционального капитала на рынке XRP, что значительно повысит спрос и потенциально приведет к росту цены. Кроме того, такое одобрение повысит узнаваемость XRP на рынке и соответствие нормативным требованиям, заложив прочный фундамент для его долгосрочного развития.

4. Третья эра переоценки XRP


Будучи одним из старших поколений активов публичной сети, XRP когда-то считалась символом «традиционности, покладистости и устарелости». Однако после многочисленных преобразований, включая трансграничные платежи, судебные разбирательства, спады на рынке и возрождение интереса к ETF, XRP перестала быть просто «промежуточной валютой для банков». Она превращается в жизненно важную часть глобальной цифровой финансовой инфраструктуры. В ближайшие три месяца XRP будет не только служить краткосрочной целью для спекулянтов, но и станет важным макрофактором в глобальном криптовалютном нарративе.

5. Как купить XRP на MEXC?


Рост XRP не только свидетельствует о его все более прочной основе в глобальной системе платежных расчетов, но и подчеркивает его неограниченный потенциал в качестве части глобальной цифровой финансовой инфраструктуры. Благодаря растущим ожиданиям в отношении одобрения спотовых XRP ETF, растущему признанию рынка и расширению сфер использования, XRP становится любимым активом среди инвесторов. Для тех, кто стремится воспользоваться рыночными возможностями и получить прибыль от инвестиций в XRP, выбор безопасной, удобной платформы с низкими торговыми комиссиями является важнейшим шагом на пути к успешному инвестированию.

MEXC является ведущей платформой для торговли XRP, обеспечивая исключительную ликвидность, большую глубину книги ордеров и ультраконкурентные торговые комиссии. MEXC предлагает обширную ликвидность, глубокую книгу ордеров и ультранизкие торговые комиссии, позволяя инвесторам наслаждаться эффективным торговым опытом, минимизируя расходы и максимизируя прибыль. Вы можете торговать токенами XRP на MEXC с очень выгодными комиссиями.

1) Откройте приложение MEXC и войдите в систему или посетите официальный сайт.
2) В строке поиска введите «XRP» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.

Кроме того, MEXC запустила событие по спотовой торговле XRP с нулевой комиссией, что позволяет пользователям торговать с еще меньшими затратами – больше экономить, больше торговать и больше зарабатывать. Выбрать MEXC для инвестирования в XRP – значит получить безопасную, удобную и богатую возможностями торговую среду, где вы сможете опережать рыночные тенденции и использовать каждый инвестиционный шанс.

Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим сопутствующим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справки и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.

