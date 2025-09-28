BSL относится к данным о закрытии сделок лонг/шорт. В настоящее время на платформе MEXC как свечные, так и линейные графики в торговле фьючерсами поддерживают отображение исторических данных об ордераBSL относится к данным о закрытии сделок лонг/шорт. В настоящее время на платформе MEXC как свечные, так и линейные графики в торговле фьючерсами поддерживают отображение исторических данных об ордера
Что такое коэффициент лонг/шорт? Как просматривать данные о коэффициенте лонг/шорт в торговле фьючерсами?

28 сентября 2025 г.
#Базовый#Фьючерсы
BSL относится к данным о закрытии сделок лонг/шорт. В настоящее время на платформе MEXC как свечные, так и линейные графики в торговле фьючерсами поддерживают отображение исторических данных об ордерах для соотношения лонг и шорт позиций. При торговле фьючерсами пользователи открывают лонг или шорт позиции, основываясь на собственном суждении. Данные о соотношении лонг и шорт позиций часто используются в криптовалютной торговле для оценки рыночных тенденций и принятия торговых решений.

1. Что такое коэффициент лонг/шорт?


В торговле криптовалютными фьючерсами соотношение лонг/шорт означает долю сделок с лонг позициями (бычьими) по отношению к сделкам с шорт позициями (медвежьими) за определенный период времени. Под лонг позицией понимается позиция, открытая с расчетом на рост цены, а под шорт – позиция, открытая с расчетом на падение цены.

Коэффициент лонг и шорт позиций обычно используется для измерения настроений и тенденций на рынке. Если доля лонг позиций превышает долю шорт позиций, то это свидетельствует о бычьих настроениях на рынке и может указывать на восходящий тренд цен. И наоборот, когда доля шорт позиций превышает долю лонг позиций, это отражает медвежьи настроения и может свидетельствовать о нисходящем тренде.

Это соотношение служит ключевым техническим индикатором, отражающим баланс давления покупок и продаж на рынке в реальном времени. Анализируя объем активных ордеров на покупку и продажу, а также потоки капитала, трейдеры могут лучше понять истинную динамику спроса и предложения и потенциальные ценовые тенденции.

MEXC предоставляет данные о коэффициенте лонг и шорт позиций по нескольким параметрам. Для получения более подробной информации читайте статью: «Анализ фьючерсных данных».

2. Каковы преимущества понимания коэффициента лонг/шорт?


Доступ к данным о коэффициенте лонг/шорт позиций позволяет трейдерам получить более полное представление о рынке:

  • Оценка настроения рынка: Быстро определите, склоняется ли рынок к бычьим или медвежьим настроениям, что поможет избежать слепого следования за трендами.
  • Поддержка торговых решений: В сочетании со свечными паттернами и объемом торгов коэффициент может помочь подтвердить сигналы на покупку или продажу.
  • Управление рисками: В периоды экстремальных настроений коэффициент помогает выявить потенциальные риски разворота и снизить вероятность оказаться в ловушке неблагоприятных позиций.
  • Оптимизация стратегии: При краткосрочной или долгосрочной торговле коэффициент лонг/шорт служит ценным базовым индикатором для повышения последовательности и надежности торговых стратегий.

Понимая и применяя коэффициент лонг/шорт, трейдеры могут не только получить более четкое представление об общей динамике рынка, но и повысить свой процент успеха в условиях нестабильности.

3. Как просмотреть данные о коэффициенте лонг и шорт позиций на MEXC Фьючерсы?


Для лучшего восприятия мы рекомендуем проверять данные о коэффициенте лонг и шорт позиций MEXC на сайте MEXC.

Войдите на официальный сайт MEXC. В верхнем меню выберите «Фьючерсы», а затем нажмите «Обзор фьючерсов» в нижней части.


Затем нажмите кнопку «Подробнее» в разделе «Большие данные фьючерсов», чтобы перейти на панель данных.


На странице «Большие данные для фьючерсов» вы можете выбрать и просмотреть интересующие вас данные.


4. Основные характеристики данных коэффициентa лонг/шорт на MEXC


Сила лонг и шорт: Дает четкое представление об относительной силе покупателей и продавцов на рынке, помогая трейдерам оценить потенциальное направление движения цены.
Анализ движения капитала: Отслеживает крупные ордера и приток/отток капитала, чтобы определить намерения основных участников рынка.
Инструмент подтверждения тренда: Используется наряду с движением цен для проверки надежности и устойчивости текущей тенденции.
Определение времени входа: Отслеживая изменения в данных о коэффициенте лонг и шорт позиций, трейдеры могут определить оптимальные возможности для входа и выхода.

5. Как использовать данные лонг/шорт на MEXC?


5.1 Сигнал покупки


Когда BSL указывает на явное усиление покупательской способности, сопровождаемое ростом объема торгов, это часто свидетельствует о более высокой вероятности роста цен.

5.2 Сигнал продажи


Когда данные по лонг/шорт сделкам показывают растущее давление продаж и отток капитала, это сигнализирует о потенциальном риске снижения цен.

5.3 Подтверждение тренда


В восходящем тренде данные по лонг/шорт позициям должны отражать устойчивое доминирование покупателей. При нисходящем тренде сила продаж должна оставаться под контролем.

5.4 Сигнал дивергенции


Если цена достигает новых максимумов, в то время как данные лонг/шорт показывают ослабление силы покупателей, это может свидетельствовать о предстоящем развороте тренда.

Эффективно применяя данные лонг/шорт, трейдеры могут лучше оценить рыночный импульс и повысить точность своих торговых решений. Рекомендуется сочетать данные лонг/шорт с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для построения комплексной торговой системы.

