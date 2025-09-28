Что такое коэффициент лонг/шорт? Как просматривать данные о коэффициенте лонг/шорт в торговле фьючерсами?





BSL относится к данным о закрытии сделок лонг/шорт. В настоящее время на платформе MEXC как свечные, так и линейные графики в торговле фьючерсами поддерживают отображение исторических данных об ордерах для соотношения лонг и шорт позиций. При торговле фьючерсами пользователи открывают лонг или шорт позиции, основываясь на собственном суждении. Данные о соотношении лонг и шорт позиций часто используются в криптовалютной торговле для оценки рыночных тенденций и принятия торговых решений.









торговле криптовалютными фьючерсами соотношение лонг/шорт означает долю сделок с лонг позициями (бычьими) по отношению к сделкам с шорт позициями (медвежьими) за определенный период времени. Под лонг позицией понимается позиция, открытая с расчетом на рост цены, а под шорт – позиция, открытая с расчетом на падение цены.





Коэффициент лонг и шорт позиций обычно используется для измерения настроений и тенденций на рынке. Если доля лонг позиций превышает долю шорт позиций, то это свидетельствует о бычьих настроениях на рынке и может указывать на восходящий тренд цен. И наоборот, когда доля шорт позиций превышает долю лонг позиций, это отражает медвежьи настроения и может свидетельствовать о нисходящем тренде.





Это соотношение служит ключевым техническим индикатором, отражающим баланс давления покупок и продаж на рынке в реальном времени. Анализируя объем активных ордеров на покупку и продажу, а также потоки капитала, трейдеры могут лучше понять истинную динамику спроса и предложения и потенциальные ценовые тенденции.





MEXC предоставляет данные о коэффициенте лонг и шорт позиций по нескольким параметрам. Для получения более подробной информации читайте статью: « Анализ фьючерсных данных ».













Доступ к данным о коэффициенте лонг/шорт позиций позволяет трейдерам получить более полное представление о рынке:





Оценка настроения рынка : Быстро определите, склоняется ли рынок к бычьим или медвежьим настроениям, что поможет избежать слепого следования за трендами.

Поддержка торговых решений: В сочетании со В сочетании со свечными паттернами и объемом торгов коэффициент может помочь подтвердить сигналы на покупку или продажу.

Управление рисками: В периоды экстремальных настроений коэффициент помогает выявить потенциальные риски разворота и снизить вероятность оказаться в ловушке неблагоприятных позиций.

Оптимизация стратегии: При краткосрочной или долгосрочной торговле коэффициент лонг/шорт служит ценным базовым индикатором для повышения последовательности и надежности торговых стратегий.





Понимая и применяя коэффициент лонг/шорт, трейдеры могут не только получить более четкое представление об общей динамике рынка, но и повысить свой процент успеха в условиях нестабильности.









Для лучшего восприятия мы рекомендуем проверять данные о коэффициенте лонг и шорт позиций MEXC на сайте MEXC.





Фьючерсы», а затем нажмите «Обзор фьючерсов» в нижней части. Войдите на официальный сайт MEXC . В верхнем меню выберите «», а затем нажмите «» в нижней части.









Затем нажмите кнопку «Подробнее» в разделе «Большие данные фьючерсов», чтобы перейти на панель данных.









На странице «Большие данные для фьючерсов» вы можете выбрать и просмотреть интересующие вас данные.

















Сила лонг и шорт: Дает четкое представление об относительной силе покупателей и продавцов на рынке, помогая трейдерам оценить потенциальное направление движения цены.

Анализ движения капитала: Отслеживает крупные ордера и приток/отток капитала, чтобы определить намерения основных участников рынка.

Инструмент подтверждения тренда: Используется наряду с движением цен для проверки надежности и устойчивости текущей тенденции.

Определение времени входа: Отслеживая изменения в данных о коэффициенте лонг и шорт позиций, трейдеры могут определить оптимальные возможности для входа и выхода.













Когда BSL указывает на явное усиление покупательской способности, сопровождаемое ростом объема торгов, это часто свидетельствует о более высокой вероятности роста цен.









Когда данные по лонг/шорт сделкам показывают растущее давление продаж и отток капитала, это сигнализирует о потенциальном риске снижения цен.









В восходящем тренде данные по лонг/шорт позициям должны отражать устойчивое доминирование покупателей. При нисходящем тренде сила продаж должна оставаться под контролем.









Если цена достигает новых максимумов, в то время как данные лонг/шорт показывают ослабление силы покупателей, это может свидетельствовать о предстоящем развороте тренда.





Эффективно применяя данные лонг/шорт, трейдеры могут лучше оценить рыночный импульс и повысить точность своих торговых решений. Рекомендуется сочетать данные лонг/шорт с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для построения комплексной торговой системы.









