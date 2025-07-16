Фьючерсные данные отражают настроения на рынке и движение капитала, которые могут влиять на рыночные тенденции и служить ориентиром и руководством для фьючерсной торговли. Поэтому необходимо понимать Фьючерсные данные отражают настроения на рынке и движение капитала, которые могут влиять на рыночные тенденции и служить ориентиром и руководством для фьючерсной торговли. Поэтому необходимо понимать
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Анализ фьючерсных данных

Анализ фьючерсных данных

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Фьючерсы
Биткоин
BTC$111,991.14-7.65%
MemeCore
M$2.24089+9.33%
Эфириум
ETH$3,832.03-11.41%

Фьючерсные данные отражают настроения на рынке и движение капитала, которые могут влиять на рыночные тенденции и служить ориентиром и руководством для фьючерсной торговли. Поэтому необходимо понимать значение фьючерсных данных и интерпретировать показатели фьючерсных данных, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения. На MEXC можно проверить четыре показателя фьючерсных данных, в том числе: соотношение держателей лонг и шорт позиций на платформе, количество активных покупок и продаж на платформе, соотношение держателей лонг и шорт позиций на элитном аккаунте и соотношение держателей лонг и шорт позиций на элитном аккаунте.

1. Определения фьючерсных данных


1.1 Коэффициент удержания лонг и шорт позиций на платформе


Коэффициент удержания лонг и шорт позиций на платформе означает долю пользователей, удерживающих лонг позиции, по сравнению с теми, кто удерживает шорт позиции на MEXC.

Например, по состоянию на 8:00 утра 18 ноября коэффициент удержания лонг позиций составлял 65,04%, а шорт – 34,95%, в результате чего коэффициент удержания лонг и шорт позиций составил 1,86.


1.2 Активные покупки и продажи на платформе


Под активными покупками и продажами на платформе понимается соотношение активных покупок и активных продаж на определенном временном интервале, в основном ориентированное на краткосрочные торговые объемы в пределах 1 часа. Как показано на графике ниже, вы можете наглядно увидеть почасовые активные объемы покупок и продаж на MEXC, а также их соответствующие соотношения.


1.3 Коэффициент удержания лонг-шорт позиций на элитных аккаунтах


Под коэффициентом удержания лонг-шорт позиций на элитных аккаунтах понимается отношение количества держателей лонг позиций к количеству держателей шорт позиций на элитных аккаунтах MEXC.

По состоянию на 8:00 утра 18 ноября, данные показывают соотношение лонг позиций 75,73% и шорт позиций 24,26%, в результате чего соотношение лонг и шорт позиций составляет 3,12. Это означает, что количество лонг позиций в 3,12 раза больше, чем шорт.


1.4 Коэффициент держателей лонг-шорт позиций на элитных счетах


Коэффициент держателей лонг и шорт позиций на элитных счетах – это отношение количества держателей лонг позиций на элитных счетах к количеству держателей шорт позиций на элитных счетах MEXC.

По состоянию на 8:00 утра 18 ноября, данные показывают соотношение лонг позиций 64,52% и шорт позиций 35,47%, в результате чего соотношение лонг и шорт позиций составляет 1,81. Это означает, что количество пользователей, удерживающих лонг позиции, в 1,81 раза превышает количество пользователей, удерживающих шорт позиции.


2. Интерпретация фьючерсных данных


2.1 Коэффициент удержания лонг-шорт позиций платформы и коэффициент держателей лонг-шорт позиций платформы


На криптовалютных биржах фьючерсы являются одноранговыми сделками между пользователями, и суммарная стоимость лонг и шорт позиций должна быть равной, устанавливая соотношение 1:1. Если один пользователь открывает лонг позицию на 10 BTC, то на другой стороне должны быть один или несколько пользователей с шорт позициями на 10 BTC. В противном случае ордер на лонг позицию в 10 BTC не будет исполнен.

В ситуации, когда общая величина позиции фиксирована, высокий коэффициент удержания лонг и шорт позиций и коэффициент держателей лонг и шорт позиций указывает на то, что, хотя «бычьих» участников больше, средняя величина позиции на одного человека ниже, что говорит о том, что розничные трейдеры настроены «бычьи». И наоборот, низкое количество держателей шорт позиций при высоком среднем значении позиции на одного человека указывает на то, что большая доля крупных трейдеров придерживается «медвежьих» настроений. Коэффициент удержания лонг и шорт позиций и коэффициент держателей позиций, по сути, отражают разницу в настроениях на рынке между розничными инвесторами и «китами», причем большие значения коэффициента указывают на большую разницу в настроениях. Как правило, институциональные трейдеры обладают более профессиональными навыками торговли и имеют доступ к более широкому спектру информации, что делает их позиции в некотором роде ориентиром.

2.2 Активные покупки и продажи платформы.


Статистические данные активных покупок и продаж в течение 1-часового периода отражают краткосрочные колебания настроений на рынке. Когда объем активных покупок превышает объем активных продаж, это свидетельствует о более сильных краткосрочных «бычьих» настроениях на рынке. И наоборот, если объем активных продаж превышает объем активных продаж, то это свидетельствует о сильных краткосрочных «медвежьих» настроениях, когда значительное число пользователей участвует в шорт продажах.

3. Как посмотреть фьючерсные данные


Нажмите на [Фьючерсы] - [Обзор фьючерсов].


Прокрутите страницу вниз, пока не увидите надпись «Большие данные фьючерсов», и нажмите кнопку [Подробнее].


В правой части можно выбрать фьючерсную пару, данные по которой вы хотите просмотреть. В настоящее время MEXC поддерживает данные по торговле бессрочными фьючерсами USDT-M на основные криптовалюты, такие как бессрочные фьючерсы BTC USDT, бессрочные фьючерсы ETH USDT и т.д.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

В стремительном мире торговли криптовалютными фьючерсами открытие позиции – это первый шаг и зачастую ключ к успеху или неудаче. Многие трейдеры, особенно новички, используют только базовые рыночные и

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

На конкурентном рынке криптовалютной торговли очень важно выбрать платформу, которая не только обеспечивает стабильную и эффективную торговлю, но и постоянно предлагает дополнительные преимущества. ME

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов