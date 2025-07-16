Анализ фьючерсных данных





Фьючерсные данные отражают настроения на рынке и движение капитала, которые могут влиять на рыночные тенденции и служить ориентиром и руководством для фьючерсной торговли. Поэтому необходимо понимать значение фьючерсных данных и интерпретировать показатели фьючерсных данных, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения. На MEXC можно проверить четыре показателя фьючерсных данных, в том числе: соотношение держателей лонг и шорт позиций на платформе, количество активных покупок и продаж на платформе, соотношение держателей лонг и шорт позиций на элитном аккаунте и соотношение держателей лонг и шорт позиций на элитном аккаунте.













Коэффициент удержания лонг и шорт позиций на платформе означает долю пользователей, удерживающих лонг позиции, по сравнению с теми, кто удерживает шорт позиции на MEXC.





Например, по состоянию на 8:00 утра 18 ноября коэффициент удержания лонг позиций составлял 65,04%, а шорт – 34,95%, в результате чего коэффициент удержания лонг и шорт позиций составил 1,86.













Под активными покупками и продажами на платформе понимается соотношение активных покупок и активных продаж на определенном временном интервале, в основном ориентированное на краткосрочные торговые объемы в пределах 1 часа. Как показано на графике ниже, вы можете наглядно увидеть почасовые активные объемы покупок и продаж на MEXC, а также их соответствующие соотношения.













Под коэффициентом удержания лонг-шорт позиций на элитных аккаунтах понимается отношение количества держателей лонг позиций к количеству держателей шорт позиций на элитных аккаунтах MEXC.





По состоянию на 8:00 утра 18 ноября, данные показывают соотношение лонг позиций 75,73% и шорт позиций 24,26%, в результате чего соотношение лонг и шорт позиций составляет 3,12. Это означает, что количество лонг позиций в 3,12 раза больше, чем шорт.













Коэффициент держателей лонг и шорт позиций на элитных счетах – это отношение количества держателей лонг позиций на элитных счетах к количеству держателей шорт позиций на элитных счетах MEXC.





По состоянию на 8:00 утра 18 ноября, данные показывают соотношение лонг позиций 64,52% и шорт позиций 35,47%, в результате чего соотношение лонг и шорт позиций составляет 1,81. Это означает, что количество пользователей, удерживающих лонг позиции, в 1,81 раза превышает количество пользователей, удерживающих шорт позиции.

















На криптовалютных биржах фьючерсы являются одноранговыми сделками между пользователями, и суммарная стоимость лонг и шорт позиций должна быть равной, устанавливая соотношение 1:1. Если один пользователь открывает лонг позицию на 10 BTC, то на другой стороне должны быть один или несколько пользователей с шорт позициями на 10 BTC. В противном случае ордер на лонг позицию в 10 BTC не будет исполнен.





В ситуации, когда общая величина позиции фиксирована, высокий коэффициент удержания лонг и шорт позиций и коэффициент держателей лонг и шорт позиций указывает на то, что, хотя «бычьих» участников больше, средняя величина позиции на одного человека ниже, что говорит о том, что розничные трейдеры настроены «бычьи». И наоборот, низкое количество держателей шорт позиций при высоком среднем значении позиции на одного человека указывает на то, что большая доля крупных трейдеров придерживается «медвежьих» настроений. Коэффициент удержания лонг и шорт позиций и коэффициент держателей позиций, по сути, отражают разницу в настроениях на рынке между розничными инвесторами и «китами», причем большие значения коэффициента указывают на большую разницу в настроениях. Как правило, институциональные трейдеры обладают более профессиональными навыками торговли и имеют доступ к более широкому спектру информации, что делает их позиции в некотором роде ориентиром.









Статистические данные активных покупок и продаж в течение 1-часового периода отражают краткосрочные колебания настроений на рынке. Когда объем активных покупок превышает объем активных продаж, это свидетельствует о более сильных краткосрочных «бычьих» настроениях на рынке. И наоборот, если объем активных продаж превышает объем активных продаж, то это свидетельствует о сильных краткосрочных «медвежьих» настроениях, когда значительное число пользователей участвует в шорт продажах.









Нажмите на [Фьючерсы] - [Обзор фьючерсов].









Прокрутите страницу вниз, пока не увидите надпись «Большие данные фьючерсов», и нажмите кнопку [Подробнее].









В правой части можно выбрать фьючерсную пару, данные по которой вы хотите просмотреть. В настоящее время MEXC поддерживает данные по торговле бессрочными фьючерсами USDT-M на основные криптовалюты, такие как бессрочные фьючерсы BTC USDT, бессрочные фьючерсы ETH USDT и т.д.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.