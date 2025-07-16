Что такое Ethereum?





Ethereum, часто называемый "компьютером мира", представляет собой глобальную децентрализованную вычислительную инфраструктуру с открытым исходным кодом, в которой могут выполняться программы, известные как смарт-контракты.





Ethereum использует блокчейн для синхронизации и хранения состояния системы, используя Ether (ETH) для измерения и распределения ресурсов, потребляемых во время выполнения программы.





Ethereum предоставляет разработчикам безопасную платформу для создания децентрализованных приложений (DApps) и включает в себя экономическую функциональность. Предлагая такие функции, как высокая доступность, возможность аудита, прозрачность и нейтральность, Ethereum также снижает или устраняет цензуру, участие третьих сторон и риски контрагентов.









В конце 2013 года Виталик Бутерин, первоначально энтузиаст биткойнов, выпустил белую книгу Ethereum (также известный как Желтая книга). Впоследствии Гэвин Вуд (теперь основатель Polkadot) присоединился в качестве соучредителя Ethereum.





Основатели Ethereum представляли его как универсальную вычислительную платформу, которая предлагает другим разработчикам безопасную и программируемую среду. С Ethereum разработчикам больше не нужно создавать алгоритмы консенсуса, одноранговые сети и базовые алгоритмы. Вместо этого они могли напрямую создавать нужные им децентрализованные приложения на платформе Ethereum.





Команда основателей Ethereum посвятила более года тому, чтобы превратить Ethereum из теории в реальность. 30 июля 2015 года был успешно добыт первый блок Ethereum, что ознаменовало успешный запуск Ethereum и начало его пути к становлению компьютером мира.









Одноранговая (P2P) сеть: децентрализованная интернет-система, в которой пользователи обмениваются информацией. Его цель — уменьшить количество сетевых узлов в традиционной передаче, чтобы снизить риск потери данных. Ethereum работает в основной сети Ethereum.





Правила консенсуса: правила проверки блоков, которых должен придерживаться каждый полный узел, чтобы поддерживать согласованность с другими узлами.





Транзакции: транзакции Ethereum — это сетевые сообщения, содержащие такую информацию, как отправитель, получатель, сумма и загрузку данных транзакции.





Конечный автомат: состояние Ethereum — это большая структура данных, которая не только хранит все счета и балансы, но также поддерживает конечный автомат. Он может переключаться между различными блоками на основе предопределенных правил и выполнять произвольный машинный код. Переходы между состояниями Ethereum обрабатываются виртуальной машиной Ethereum (EVM).





Алгоритм консенсуса: В начале своего существования Ethereum использовал модель консенсуса Биткойн, применяя PoW (Proof of Work) со взвешенной важностью для определения самой длинной цепочки. Ethereum теперь перешел на систему взвешенного голосования PoS (Proof of Stake).





Структура данных: Блокчейн Ethereum хранится на каждом узле как база данных, содержащая транзакции и состояние системы. Хешированные данные хранятся в структуре данных Merkle Patricia Tree (MPT).





Экономическая безопасность: Ethereum в настоящее время использует алгоритм PoS (Proof of Stake) для экономической безопасности.









ETH — это собственная криптовалюта сети Ethereum. Цель ETH — обеспечить коммерциализацию вычислений, предоставляя участникам экономические стимулы для проверки и выполнения запросов на транзакции, тем самым предоставляя вычислительные ресурсы сети.





Помимо использования в качестве экономического стимула для поощрения валидаторов к выполнению запросов на транзакции, ETH также выступает в качестве защиты от злоумышленников, пытающихся перегрузить сеть Ethereum, выполняя бесконечные вычисления или другие ресурсоемкие сценарии. Это обеспечивает безопасность сети, поскольку участники должны платить определенную плату за использование вычислительных ресурсов.









Мы можем думать о смарт-контрактах в Ethereum как о неизменяемых программах, которые детерминистически запускаются на виртуальной машине Ethereum. После успешного развертывания смарт контракта его код нельзя изменить.





Смарт контракты выполняются только при вызове транзакциями. Вне вызовов транзакций они остаются бездействующими без какого-либо автоматического выполнения в фоновом режиме.





Любой человек может создать смарт контракт. С помощью смарт контрактов разработчики создают сложные децентрализованные приложения, которые предоставляют пользователям услуги, такие как децентрализованные биржи (DEX), торговые платформы, игры, социальные инструменты и многое другое.









После взлетов и падений рынка экосистема Ethereum прочно закрепила за собой позицию явного лидера, значительно опережая другие публичные сети. Многие публичные сети, которые когда-то назывались "убийцами Ethereum", теперь ушли в безвестность. В экосистеме сети Ethereum такие домены, как DeFi, NFT, DAO и GameFi, стали свидетелями появления многочисленных новаторских проектов.





Для борьбы с перегрузкой и высокими комиссиями в сети Ethereum, после многих лет обсуждений, наконец, началось внедрение сетей Layer 2 и решений для масштабирования. Экосистема Layer 2 также демонстрирует многообещающие признаки. Со временем становится очевидным, что процветающая экосистема уже не за горами.