Что такое децентрализованная биржа?

16 июля 2025 г.
Известные биржи, такие как MEXC, Binance, Coinbase и другие, относятся к категории централизованных бирж (CEX). И наоборот, существуют децентрализованные биржи, обычно называемые DEX.

1. Различия между DEX и CEX


1.1 Контроль активов: На CEX активы пользователей контролируются биржей, и пользователи вносят свои активы в кошелек биржи. Пользователи доверяют свои активы бирже, которая управляет ими и защищает их. И наоборот, на DEX пользователи контролируют свои собственные активы. DEX предлагают только услуги по обмену токенов и зарабатывают комиссионные за торговлю, не предоставляя услуг по хранению активов.

1.2 Эффективность транзакций: Транзакции CEX происходят вне сети, с чрезвычайно высокой скоростью исполнения и отсутствием снижения затрат, пока существует достаточная ликвидность. Данные DEX записываются в сеть блокчейн, при этом регистрируются каждая транзакция и изменение состояния, что приводит к относительно низкой скорости и более высоким затратам.

1.3 Безопасность: Из-за централизованного управления большим объемом пользовательских активов CEX подвержены хакерским атакам, как было с инцидентом Mt. Gox. DEX несут ответственность только за сопоставление сделок, а пользователи сохраняют контроль над своими активами.

1.4 Торговля токенами: CEX обычно выбирает основные токены и токены с определенным уровнем популярности для листинга на бирже. Однако этот процесс выбора не ограничивает DEX. Любой может обеспечить ликвидность для токена, что приводит к доступности почти всех токенов на DEX.

2. Характеристики DEX


Выполнение на цепочке: Все транзакции выполняются через смарт-контракты и считаются завершенными только после подтверждения блокчейна. Традиционные биржи записывают данные в централизованные базы данных, которые можно откатить в любое время.

Не требуется подтверждение личности: Пользователи могут напрямую входить на различные платформы DEX для торговли, если у них есть децентрализованный аккаунт кошелька, без необходимости сложной регистрации и проверки KYC.

Хранение активов не требуется: На децентрализованных биржах активы хранятся непосредственно в кошельках пользователей, что дает пользователям абсолютный контроль над своими активами. Это значительно снижает риск того, что биржи неожиданно прекратят работу или будут заниматься недобросовестными действиями.

3. Развитие DEX


В 2014 году была создана Counterparty, платформа для краудфандинга токенов, основанная на блокчейне Bitcoin, позволяющая торговать всеми токенами Counterparty DEX на основе Bitcoin.

В 2017 году IDEX появился в сети Ethereum, имитируя Counterparty. Общий объем торгов за год составил менее 5 миллионов долларов.

В 2018 году Bancor представил концепцию создания автоматизированного маркет-мейкера (AMM). Однако более низкий объем торгов на платформе повлиял на прибыль поставщиков ликвидности, что привело к снижению привлекательности.

В ноябре 2018 года был запущен Uniswap, предлагающий более удобный дизайн и поддерживающий листинг криптовалют без лицензии.

Также в 2018 году объем торгов DEX впервые резко вырос, достигнув 2,8 миллиарда долларов.

В 2020 году незабываемое Лето DeFi вошло в историю.

В течение этого года Curve появилась в сети, сосредоточившись на торговле стейблкоинами. AAVE претерпел редизайн и был перезапущен с ETHLend. Последовательно были запущены Uniswap V2, Bancor V2 и AAVE V2. Balancer, Compound и Sushiswap инициировали добычу ликвидности, а аирдропы токенов Uniswap начали конкурировать за ликвидность.

К концу 2020 года объем торгов на рынке DeFi превысил 29 миллиардов долларов.

4. Виды DEX


На данный момент существует два основных типа DEX: один основан на книгах ордеров, а другой — на пулах ликвидности.

4.1 DEX на основе книги ордеров


Книга ордеров — это список ордеров на покупку и продажу определенного актива на разных ценовых уровнях, аналогично тому, как работает CEX. Примеры платформ, реализующих этот подход, включают dYdX и Loopring. В отличие от CEX, где активы хранятся в кошельке биржи, активы DEX хранятся в кошельках пользователей.

Книги ордеров DEX могут существовать как в сети, так и вне ее. Из-за высоких комиссий за газ в Ethereum книги ордеров в сети на DEX на основе Ethereum стали проблематичными из-за большой нагрузки на блокчейн, поскольку все ордера записываются в сети. Альтернативы, как решения Layer 2 или блокчейны с высоким TPS, такие как Solana, могут стать неплохим решением.

Для DEX, основанных на книге ордеров вне сети, торговые ордеров размещаются вне сети, а фактическое исполнение происходит в сети. Такой подход считается полудецентрализованным.

4.2 DEX на основе пула ликвидности


Автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) являются одними из самых инновационных изобретений в новейшей истории DeFi, и большинство DEX на основе пула ликвидности используют AMM. AMM значительно повышают эффективность использования капитала.

Пулы ликвидности служат резервуарами для двух или более токенов, хранящихся в смарт-контрактах DEX, доступных пользователям для торговли в любое время. Думайте о пулах ликвидности как о пулах токенов, доступных для торговли. Если вы хотите обменять ETH на USDT, вы должны участвовать в пуле ликвидности ETH/USDT, внося ETH в пул и извлекая из пула указанное количество USDT с помощью алгоритмических процессов.

5. Заменит ли DEX CEX?


Взрывной рост DeFi подчеркнул потенциал DEX в криптосообществе. Длительное влияние инцидента с Mt.Gox и быстрый крах огромной криптоимперии FTX менее чем за 10 дней вызвали обеспокоенность по поводу безопасности пользовательских активов на централизованных биржах из-за повторяющихся рисков, связанных с CEX.

В то время как недостатки централизации подвергались давней критике, DEX в настоящее время сталкиваются с проблемами низкой эффективности торговли и высокими комиссиями. Таким образом, на данный момент CEX и DEX сосуществуют, при этом CEX по-прежнему доминируют в мейнстриме. Однако по мере того, как рынок криптовалют продолжает расширяться и развиваться, а также по мере появления решений проблем, с которыми DEX сталкиваются в блокчейне, можно предвидеть будущее, в котором DEX потенциально заменят или захватят значительную долю рынка у CEX.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

В 2020 году начался расцвет DeFi, а в 2021 году рынок зажег DeFi Summer. В 2022 году общая стоимость блокировки достигла исторического максимума – 219,47 млрд. долл. Итак, что же такое децентрализован

Что такое смарт-контракты?

Что такое смарт-контракты?

Концепция смарт-контрактов изначально возникла не в контексте блокчейна, а была определена компьютерщиком и экспертом-криптографом Ником Сабо в 1994 году как серия обязательств в цифровой форме, включ

Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?

Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?

1. Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?Газ – это единица измерения в протоколе Ethereum. Она количественно определяет вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, необходимые для выполнения

Что такое децентрализованное кредитование?

Что такое децентрализованное кредитование?

Как и DEX, децентрализованное кредитование также является одним из ключевых компонентов DeFi. Если &#34;лето DeFi&#34; 2020 года было подогрето конкуренцией между различными DEX, вызвавшей гонку ликви

