Что такое децентрализованная биржа?





Известные биржи, такие как MEXC, Binance, Coinbase и другие, относятся к категории централизованных бирж (CEX). И наоборот, существуют децентрализованные биржи, обычно называемые DEX.









1.1 Контроль активов: На CEX активы пользователей контролируются биржей, и пользователи вносят свои активы в кошелек биржи. Пользователи доверяют свои активы бирже, которая управляет ими и защищает их. И наоборот, на DEX пользователи контролируют свои собственные активы. DEX предлагают только услуги по обмену токенов и зарабатывают комиссионные за торговлю, не предоставляя услуг по хранению активов.





1.2 Эффективность транзакций: Транзакции CEX происходят вне сети, с чрезвычайно высокой скоростью исполнения и отсутствием снижения затрат, пока существует достаточная ликвидность. Данные DEX записываются в сеть блокчейн, при этом регистрируются каждая транзакция и изменение состояния, что приводит к относительно низкой скорости и более высоким затратам.





1.3 Безопасность: Из-за централизованного управления большим объемом пользовательских активов CEX подвержены хакерским атакам, как было с инцидентом Mt. Gox. DEX несут ответственность только за сопоставление сделок, а пользователи сохраняют контроль над своими активами.





1.4 Торговля токенами: CEX обычно выбирает основные токены и токены с определенным уровнем популярности для листинга на бирже. Однако этот процесс выбора не ограничивает DEX. Любой может обеспечить ликвидность для токена, что приводит к доступности почти всех токенов на DEX.









Выполнение на цепочке: Все транзакции выполняются через смарт-контракты и считаются завершенными только после подтверждения блокчейна. Традиционные биржи записывают данные в централизованные базы данных, которые можно откатить в любое время.





Не требуется подтверждение личности: Пользователи могут напрямую входить на различные платформы DEX для торговли, если у них есть децентрализованный аккаунт кошелька, без необходимости сложной регистрации и проверки KYC.





Хранение активов не требуется: На децентрализованных биржах активы хранятся непосредственно в кошельках пользователей, что дает пользователям абсолютный контроль над своими активами. Это значительно снижает риск того, что биржи неожиданно прекратят работу или будут заниматься недобросовестными действиями.









В 2014 году была создана Counterparty, платформа для краудфандинга токенов, основанная на блокчейне Bitcoin, позволяющая торговать всеми токенами Counterparty DEX на основе Bitcoin.





В 2017 году IDEX появился в сети Ethereum, имитируя Counterparty. Общий объем торгов за год составил менее 5 миллионов долларов.





В 2018 году Bancor представил концепцию создания автоматизированного маркет-мейкера (AMM). Однако более низкий объем торгов на платформе повлиял на прибыль поставщиков ликвидности, что привело к снижению привлекательности.





В ноябре 2018 года был запущен Uniswap, предлагающий более удобный дизайн и поддерживающий листинг криптовалют без лицензии.





Также в 2018 году объем торгов DEX впервые резко вырос, достигнув 2,8 миллиарда долларов.





В 2020 году незабываемое Лето DeFi вошло в историю.





В течение этого года Curve появилась в сети, сосредоточившись на торговле стейблкоинами. AAVE претерпел редизайн и был перезапущен с ETHLend. Последовательно были запущены Uniswap V2, Bancor V2 и AAVE V2. Balancer, Compound и Sushiswap инициировали добычу ликвидности, а аирдропы токенов Uniswap начали конкурировать за ликвидность.





К концу 2020 года объем торгов на рынке DeFi превысил 29 миллиардов долларов.









На данный момент существует два основных типа DEX: один основан на книгах ордеров, а другой — на пулах ликвидности.









Книга ордеров — это список ордеров на покупку и продажу определенного актива на разных ценовых уровнях, аналогично тому, как работает CEX. Примеры платформ, реализующих этот подход, включают dYdX и Loopring. В отличие от CEX, где активы хранятся в кошельке биржи, активы DEX хранятся в кошельках пользователей.





Книги ордеров DEX могут существовать как в сети, так и вне ее. Из-за высоких комиссий за газ в Ethereum книги ордеров в сети на DEX на основе Ethereum стали проблематичными из-за большой нагрузки на блокчейн, поскольку все ордера записываются в сети. Альтернативы, как решения Layer 2 или блокчейны с высоким TPS, такие как Solana, могут стать неплохим решением.





Для DEX, основанных на книге ордеров вне сети, торговые ордеров размещаются вне сети, а фактическое исполнение происходит в сети. Такой подход считается полудецентрализованным.









Автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) являются одними из самых инновационных изобретений в новейшей истории DeFi, и большинство DEX на основе пула ликвидности используют AMM. AMM значительно повышают эффективность использования капитала.





Пулы ликвидности служат резервуарами для двух или более токенов, хранящихся в смарт-контрактах DEX, доступных пользователям для торговли в любое время. Думайте о пулах ликвидности как о пулах токенов, доступных для торговли. Если вы хотите обменять ETH на USDT, вы должны участвовать в пуле ликвидности ETH/USDT, внося ETH в пул и извлекая из пула указанное количество USDT с помощью алгоритмических процессов.









Взрывной рост DeFi подчеркнул потенциал DEX в криптосообществе. Длительное влияние инцидента с Mt.Gox и быстрый крах огромной криптоимперии FTX менее чем за 10 дней вызвали обеспокоенность по поводу безопасности пользовательских активов на централизованных биржах из-за повторяющихся рисков, связанных с CEX.





В то время как недостатки централизации подвергались давней критике, DEX в настоящее время сталкиваются с проблемами низкой эффективности торговли и высокими комиссиями. Таким образом, на данный момент CEX и DEX сосуществуют, при этом CEX по-прежнему доминируют в мейнстриме. Однако по мере того, как рынок криптовалют продолжает расширяться и развиваться, а также по мере появления решений проблем, с которыми DEX сталкиваются в блокчейне, можно предвидеть будущее, в котором DEX потенциально заменят или захватят значительную долю рынка у CEX.