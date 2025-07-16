Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?





В 2020 году начался расцвет DeFi, а в 2021 году рынок зажег DeFi Summer. В 2022 году общая стоимость блокировки достигла исторического максимума – 219,47 млрд. долл. Итак, что же такое децентрализованные финансы?









DeFi, сокращенно от Decentralized Finance (прим. децентрализованные финансы), – это финансовая экосистема, построенная на основе блокчейн-сети с помощью смарт-контрактов. Среди проблем, которые призвана решить DeFi, – децентрализация, устранение посредников, стремящихся к получению прибыли, и совершенствование существующей финансовой системы за счет низких барьеров и высокой эффективности.





Для примера рассмотрим трансграничные платежи в традиционных финансах. Когда человеку необходимо отправить деньги в другую страну, он, как правило, должен обратиться в финансовое учреждение и пройти процедуру регистрации и верификации, в ходе которой сторонние посредники взимают комиссию. Кроме того, на выполнение транзакции может уйти несколько рабочих дней.





В DeFi же пользователям достаточно отправить свои активы со счета кошелька непосредственно получателю, не прибегая к услугам сторонних посредников. Транзакции обычно совершаются в течение 1 часа и не ограничены рабочим временем человека.













По сравнению с традиционным централизованным финансированием DeFi обладает следующими преимуществами:





Децентрализация: DeFi позволяет напрямую обойти посредников и арбитражные институты. Коды могут обеспечивать решение различных потенциальных споров, а пользователи имеют полный контроль над своими средствами с помощью закрытых ключей. Такой подход снижает стоимость использования продуктов и способствует формированию более гармоничной финансовой экосистемы.





Низкие барьеры: Любой человек может получить доступ к финансовым услугам DeFi и пользоваться ими без барьеров на входе, основанных на личности или доходе. Это позволяет охватить группы населения, которые не могут получить доступ к финансовым услугам в реальном мире.





Открытый исходный код и открытый доступ: Все протоколы имеют открытый исходный код, что позволяет любому желающему создавать на их основе новые финансовые продукты и услуги. Это один из основных факторов, определяющих быстрое развитие данной области.









Так же как существуют различные децентрализованные приложения, существует множество вариантов использования децентрализованных финансов (DeFi). К ним относятся децентрализованные биржи, кредитование, платежи, управление состоянием, страхование, финансирование активов и другие специализированные области.





Платежи: Как и в случае с биткойном, все платформы смарт-контрактов могут переводить средства по всему миру, что делает это так же просто и быстро, как отправка электронного письма.





Децентрализованные биржи (DEX): Пользователи могут самостоятельно управлять своими средствами с помощью приватных ключей на платформах DEX. Регистрация и верификация не требуются, и пользователи могут удобно обменивать любые необходимые им токены.





Децентрализованное кредитование: Любой человек, способный предоставить залог, может напрямую оформить кредит, не раскрывая информацию третьим лицам. Заемщики получают кредиты, предоставляя в залог свои криптоактивы и выплачивая проценты, а кредиторы зарабатывают проценты, размещая активы на платформе.





Стейблкоины: Это цифровые токены, привязанные к определенным активам, причем многие из них привязаны к таким общепринятым валютам, как доллар США. Для многих финансовых продуктов и общего потребления сложно справиться с высокой волатильностью криптовалют. Появление стейблкоинов решает эту проблему. Растущий рынок стейблкоинов оказывает сильную поддержку DeFi.





Децентрализованное страхование: Децентрализованное страхование призвано сделать страхование более дешевым, быстрым и прозрачным. По мере роста автоматизации страхование становится все более доступным.













Uniswap – это децентрализованный торговый протокол, построенный на базе Ethereum и позволяющий быстро и удобно осуществлять обменные операции между ETH и всеми токенами ERC20. Он стал пионером в использовании модели Automated Market Maker (AMM), что помогло DEX успешно выйти на основной рынок.





В настоящее время Uniswap является крупнейшей DEX в блокчейн-индустрии, поддерживающей 7 публичных цепочек, включая ETH, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche и Celo. Uniswap также поддерживает торговлю NFT, агрегируя ордера с таких торговых рынков, как OpenSea, X2Y2, SudoSwap, LooksRare NFT, что превращает ее в комплексную децентрализованную торговую платформу.









Aave – это децентрализованная система кредитования на базе Ethereum, позволяющая пользователям без посредников брать, давать в долг и зарабатывать проценты на различных криптоактивах.









Платформа для стейкинга ликвидности, предоставляющая децентрализованное решение для стейкинга в цепочках proof-of-stake (POS). В настоящее время Lido является крупнейшим децентрализованным стейкинговым протоколом для ETH 2.0, обеспечивающим ликвидность стейкинговых активов.









MakerDAO – крупнейший децентрализованный стейблкоин-проект, а также первый децентрализованный стейблкоин-проект.









DeFi нацелена на решение проблемы финансового неравенства и создание более справедливой и открытой финансовой системы. Несмотря на значительный прогресс и развитие в ходе предыдущего "бычьего" рыночного цикла, по сравнению с традиционными финансами она все еще находится на ранней стадии. Пользовательская база относительно невелика, а основное внимание уделяется спекулятивным и арбитражным операциям. Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут реально помочь широким слоям населения получить доступ к финансовым услугам.



