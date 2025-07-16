ETH 2.0 представляет собой модернизированную версию Ethereum, созданную на основе первоначальной версии Ethereum, дебютировавшей в 2015 году, в результате чего возраст платформы составляет уже 8 лет. ETH 2.0 представляет собой модернизированную версию Ethereum, созданную на основе первоначальной версии Ethereum, дебютировавшей в 2015 году, в результате чего возраст платформы составляет уже 8 лет.
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Базовые концепции/Что такое ETH 2.0?

Что такое ETH 2.0?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички#Ethereum#Базовые концепции
Эфириум
ETH$3,817.29-11.83%
Solayer
LAYER$0.2971-24.09%
OP
OP$0.4907-32.04%
LINEA
LINEA$0.01825-27.20%
ERA
ERA$0.3865-22.77%

ETH 2.0 представляет собой модернизированную версию Ethereum, созданную на основе первоначальной версии Ethereum, дебютировавшей в 2015 году, в результате чего возраст платформы составляет уже 8 лет.


Наиболее заметным отличием ETH 2.0 от предшественников является изменение алгоритма консенсуса. Ethereum перешел от своего первоначального механизма Proof of Work (PoW) к нынешнему механизму Proof of Stake (PoS).


15 сентября 2022 года было завершено обновление Ethereum Merge, ознаменовавшее официальный переход в эру PoS.


1. Почему был выбран Proof of Stake (PoS)?


1.1 PoS обеспечивает повышенную безопасность при тех же затратах.


1.2 В рамках механизма консенсуса PoS легче восстанавливаться после атак. В Proof of Stake встроен механизм "слэш", с помощью которого большая часть средств злоумышленника (за исключением средств других участников) автоматически уничтожается.


1.3 По сравнению с ASIC, PoS обладает большей децентрализацией. Более низкий входной барьер PoS способствует привлечению большего числа пользователей.

2. The Merge и Beacon Chain


The Merge, часто называемое консолидацией, означает объединение мейннета Ethereum и цепочки Beacon Chain. Результатом объединения стал переход механизма консенсуса Ethereum от первоначального PoW к нынешнему PoS.


Beacon Chain - это специальная цепь, созданная исключительно для работы блокчейна с механизмом консенсуса PoS. Эта цепь, на которой не размещаются приложения или токены, была запущена еще 1 декабря 2020 года.


Поэтому при слиянии Beacon Chain и мейннета Ethereum, кроме смены механизмов консенсуса, никаких других изменений не произошло.


3. Эффекты слияния


Значительное снижение энергопотребления: Данные и расчеты показывают, что энергия, необходимая для поддержания работы Ethereum после слияния, эквивалентна базовому потреблению компьютера, в результате чего ее потребление снизилось примерно на 99,95% по сравнению с предыдущим периодом, что позволило Ethereum стать самой экологичной финансовой системой в мире.


Сокращение эмиссии ETH: Согласно данным Ethereum Foundation, первоначальная цепочка PoW приносила майнерам около 16 000 ETH в день. Однако после слияния для компенсации верификационных узлов требуется лишь около 1 600 ETH в день, что значительно сокращает эмиссию Ethereum.


Внедрение протокола EIP-1559 и механизма сжигания: После внедрения протокола EIP-1559 и добавления механизма сжигания среднесуточное сжигание ETH колеблется на уровне около 6 000 ETH, что приводит к общей дефляционной тенденции для ETH.

4. Почему после слияния тарифы на газ остаются высокими?


Слияние никак не повлияло на размер платы за газ.


После слияния первоначальный план команды Ethereum состоял в том, чтобы внедрить шардинг - решение, которое позволило бы снизить плату за газ в сети Ethereum. Однако Ethereum отказалась от плана внедрения шардинга и сместила акцент на технологии Layer 2, такие как Rollup и Danksharding.


В настоящее время функционирует несколько сетей Layer 2, в том числе Arbitrum One, OP Mainnet, Linea, zkSync Era, Polygon zkEVM и другие. Плата за газ в этих сетях второго уровня значительно ниже, чем в сети Ethereum, что приводит к снижению затрат пользователей. Газовое решение Ethereum направлено на миграцию пользователей в сети Layer 2 для более эффективного и экономичного проведения транзакций.

5. Стейкинг


Под стейкингом понимается внесение 32 ETH для активации программного обеспечения валидатора. В обязанности валидатора входит хранение данных, обработка транзакций и добавление новых блоков в блокчейн. Это обеспечивает безопасность Ethereum и позволяет зарабатывать новые ETH в процессе работы.


В отличие от PoW-майнинга, где, сделав стейкинг в 32 ETH, вы становитесь узлом-валидатором с возможностью ведения счета и голосования, чем больше ETH вы простейкаете и чем дольше вы будете их стейкать, тем большее вознаграждение вы сможете в итоге заработать.


Благодаря ETH 2.0 появились новые услуги по стейкингу. Стоимость 32 ETH теперь составляет значительную сумму, которая может быть недоступна для многих пользователей. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете присоединиться к сторонним стейкинговым пулам, чтобы получать часть вознаграждения. Например, компания Lido является одним из крупнейших поставщиков услуг стейкинга в Ethereum.

6. Преимущества стейкинга


Зарабатывать вознаграждения: Действия, способствующие достижению консенсуса в сети, вознаграждаются. Просто запустив программное обеспечение, которое правильно упаковывает транзакции в новые блоки и проверяет работу других валидаторов, вы можете получить вознаграждение, поскольку это помогает поддерживать безопасность блокчейна.


Повышенная безопасность: По мере увеличения количества стейканных ETH сила сети возрастает, и для контроля над большей частью сети требуется значительное количество ETH. Для атаки на сеть необходим контроль над большинством валидаторов, что, в свою очередь, означает контроль над значительным количеством ETH в системе, а это практически невозможно.


Устойчивость: Валидаторам не нужно выполнять энергоемкие вычисления PoW для участия в обеспечении безопасности сети. Это означает, что стейкинговые узлы могут работать на относительно простом оборудовании с минимальным энергопотреблением.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое смарт-контракты?

Что такое смарт-контракты?

Концепция смарт-контрактов изначально возникла не в контексте блокчейна, а была определена компьютерщиком и экспертом-криптографом Ником Сабо в 1994 году как серия обязательств в цифровой форме, включ

Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?

Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?

1. Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?Газ – это единица измерения в протоколе Ethereum. Она количественно определяет вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, необходимые для выполнения

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

В 2020 году начался расцвет DeFi, а в 2021 году рынок зажег DeFi Summer. В 2022 году общая стоимость блокировки достигла исторического максимума – 219,47 млрд. долл. Итак, что же такое децентрализован

Что такое децентрализованное кредитование?

Что такое децентрализованное кредитование?

Как и DEX, децентрализованное кредитование также является одним из ключевых компонентов DeFi. Если &#34;лето DeFi&#34; 2020 года было подогрето конкуренцией между различными DEX, вызвавшей гонку ликви

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов