Что такое ETH 2.0?





ETH 2.0 представляет собой модернизированную версию Ethereum, созданную на основе первоначальной версии Ethereum, дебютировавшей в 2015 году, в результате чего возраст платформы составляет уже 8 лет.





Наиболее заметным отличием ETH 2.0 от предшественников является изменение алгоритма консенсуса. Ethereum перешел от своего первоначального механизма Proof of Work (PoW) к нынешнему механизму Proof of Stake (PoS).





15 сентября 2022 года было завершено обновление Ethereum Merge, ознаменовавшее официальный переход в эру PoS.













1.1 PoS обеспечивает повышенную безопасность при тех же затратах.





1.2 В рамках механизма консенсуса PoS легче восстанавливаться после атак. В Proof of Stake встроен механизм "слэш", с помощью которого большая часть средств злоумышленника (за исключением средств других участников) автоматически уничтожается.





1.3 По сравнению с ASIC, PoS обладает большей децентрализацией. Более низкий входной барьер PoS способствует привлечению большего числа пользователей.









The Merge, часто называемое консолидацией, означает объединение мейннета Ethereum и цепочки Beacon Chain. Результатом объединения стал переход механизма консенсуса Ethereum от первоначального PoW к нынешнему PoS.





Beacon Chain - это специальная цепь, созданная исключительно для работы блокчейна с механизмом консенсуса PoS. Эта цепь, на которой не размещаются приложения или токены, была запущена еще 1 декабря 2020 года.





Поэтому при слиянии Beacon Chain и мейннета Ethereum, кроме смены механизмов консенсуса, никаких других изменений не произошло.









Значительное снижение энергопотребления : Данные и расчеты показывают, что энергия, необходимая для поддержания работы Ethereum после слияния, эквивалентна базовому потреблению компьютера, в результате чего ее потребление снизилось примерно на 99,95% по сравнению с предыдущим периодом, что позволило Ethereum стать самой экологичной финансовой системой в мире.





Сокращение эмиссии ETH : Согласно данным Ethereum Foundation, первоначальная цепочка PoW приносила майнерам около 16 000 ETH в день. Однако после слияния для компенсации верификационных узлов требуется лишь около 1 600 ETH в день, что значительно сокращает эмиссию Ethereum.





Внедрение протокола EIP-1559 и механизма сжигания : После внедрения протокола EIP-1559 и добавления механизма сжигания среднесуточное сжигание ETH колеблется на уровне около 6 000 ETH, что приводит к общей дефляционной тенденции для ETH.









Слияние никак не повлияло на размер платы за газ.





После слияния первоначальный план команды Ethereum состоял в том, чтобы внедрить шардинг - решение, которое позволило бы снизить плату за газ в сети Ethereum. Однако Ethereum отказалась от плана внедрения шардинга и сместила акцент на технологии Layer 2, такие как Rollup и Danksharding.





В настоящее время функционирует несколько сетей Layer 2, в том числе Arbitrum One, OP Mainnet, Linea, zkSync Era, Polygon zkEVM и другие. Плата за газ в этих сетях второго уровня значительно ниже, чем в сети Ethereum, что приводит к снижению затрат пользователей. Газовое решение Ethereum направлено на миграцию пользователей в сети Layer 2 для более эффективного и экономичного проведения транзакций.









Под стейкингом понимается внесение 32 ETH для активации программного обеспечения валидатора. В обязанности валидатора входит хранение данных, обработка транзакций и добавление новых блоков в блокчейн. Это обеспечивает безопасность Ethereum и позволяет зарабатывать новые ETH в процессе работы.





В отличие от PoW-майнинга, где, сделав стейкинг в 32 ETH, вы становитесь узлом-валидатором с возможностью ведения счета и голосования, чем больше ETH вы простейкаете и чем дольше вы будете их стейкать, тем большее вознаграждение вы сможете в итоге заработать.





Благодаря ETH 2.0 появились новые услуги по стейкингу. Стоимость 32 ETH теперь составляет значительную сумму, которая может быть недоступна для многих пользователей. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете присоединиться к сторонним стейкинговым пулам, чтобы получать часть вознаграждения. Например, компания Lido является одним из крупнейших поставщиков услуг стейкинга в Ethereum.









Зарабатывать вознаграждения: Действия, способствующие достижению консенсуса в сети, вознаграждаются. Просто запустив программное обеспечение, которое правильно упаковывает транзакции в новые блоки и проверяет работу других валидаторов, вы можете получить вознаграждение, поскольку это помогает поддерживать безопасность блокчейна.





Повышенная безопасность: По мере увеличения количества стейканных ETH сила сети возрастает, и для контроля над большей частью сети требуется значительное количество ETH. Для атаки на сеть необходим контроль над большинством валидаторов, что, в свою очередь, означает контроль над значительным количеством ETH в системе, а это практически невозможно.



