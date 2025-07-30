Что такое тепловая карта? Руководство пользователя тепловой карты MEXC





Тепловая карта фьючерсов – это инструмент визуального анализа данных, предоставляемый MEXC. Он позволяет пользователям быстро понять в реальном времени показатели трендовых торговых пар на платформе с помощью интуитивно понятных графических отображений. С помощью тепловой карты пользователи могут просматривать от 10 до 50 наиболее активных торговых пар в выбранном временном диапазоне, ранжированных по объему торгов или изменению цены, что помогает им быстро определить активные рыночные возможности.





В настоящее время тепловая карта MEXC поддерживает только данные по фьючерсным контрактам. Она позволяет пользователям анализировать показатели бессрочных фьючерсных контрактов на основе объема торгов или процента изменения цены.





На тепловой карте фьючерсов MEXC каждая фьючерсная торговая пара представлена цветным блоком. Чем больше блок, тем выше объем торгов. Чем насыщеннее или ярче цвет, тем больше изменение цены за последние 24 часа. Наблюдая за этими визуальными индикаторами, пользователи могут легко определить, какие контракты привлекают значительное внимание рынка и испытывают сильную волатильность.









Как показано на изображении выше, бессрочный фьючерс BTCUSDT представлен на тепловой карте большим красным блоком, а PENGUUSDT – маленьким зеленым блоком. Это указывает на то, что, хотя контракт BTCUSDT испытал значительное падение цены за последние 24 часа, он сохранил высокий объем торгов, что, вероятно, связано с откатом после того, как BTC прорвался выше отметки 120 000$. В отличие от этого, цена контракта PENGU немного выросла, но объем торгов был низким. Сравнивая эти два контракта, трейдеры могут подумать о приоритетности стратегий, связанных с BTC.













Тепловая карта визуализирует объем торгов и движение цен, позволяя пользователям быстро определить наиболее активно торгуемые контракты на рынке. Например, большой красный блок обычно представляет собой контракт с большим объемом торгов и значительным снижением цены, что свидетельствует о сильном медвежьем импульсе. Напротив, большой блок, затененный зеленым цветом, может означать, что контракт с большим объемом торгов переживает заметный всплеск цен, что указывает на бычью активность.









Тепловая карта позволяет фильтровать по объему торгов или изменению цены за 24 часа, что делает ее полезным инструментом для разработки стратегий следования за трендом или разворота. В сочетании с инструментами технического анализа, такими как TradingView или свечные паттерны , эта функция фильтрации может значительно повысить точность торговых решений.









По сравнению с традиционными таблицами данных тепловая карта предлагает более интуитивно понятный интерфейс. Использование цвета и размера блока делает ключевые торговые сигналы сразу видимыми, избавляя от необходимости проводить сложные расчеты.









На тепловой карте более крупные блоки обозначают более высокий объем торгов, что также может свидетельствовать о повышенном настроении рынка и большей волатильности цен. Это можно дополнительно подтвердить, сравнив данные об изменении цен за 24 часа. Сосредоточив внимание на контрактах, представленных более крупными блоками, трейдеры могут быстро определить наиболее активно торгуемые инструменты. Вот несколько типичных примеров:









Контракт появляется как самый большой блок на тепловой карте с насыщенным красным цветом, указывая на то, что токен пережил значительное падение цены и высокую торговую активность за последние 24 часа.









Большой блок, затененный насыщенным зеленым цветом, говорит о том, что токен активно торгуется на фоне резкого роста цен.









Небольшой, но темного цвета блок может представлять собой контракт на ранней стадии прорыва или контракт, находящийся под влиянием концентрированного капитала. Такие контракты могут подходить для краткосрочных спекуляций высокорисковых трейдеров.





Предупреждение о рисках: Тепловая карта отражает только исторические данные, а настроения на рынке могут быстро меняться. В связи с ограниченностью данных настоятельно рекомендуется сочетать тепловую карту с другими техническими индикаторами и инструментами анализа для принятия более точных торговых решений.









В настоящее время Тепловая карта MEXC поддерживает только фьючерсные данные.









Посетите официальный сайт MEXC и войдите в систему. На верхней навигационной панели нажмите «Рынок», затем выберите «Тепловая карта» на странице рынка, чтобы просмотреть тепловую карту.









Вы можете выбрать фильтр тепловой карты по объему или изменению за 24 часа, с поддержкой отображения Топ 50 криптовалют. Если вы предпочитаете определенный часовой пояс, вы можете настроить его в правой крайней части тепловой карты.





Разные цвета обозначают разные диапазоны изменения цены. Наведите курсор на цветовую шкалу справа, чтобы увидеть точный процентный диапазон, который представляет каждый цвет. При наведении курсора на определенный блок на тепловой карте отображается название торговой пары, объем торгов и изменение цены за 24 часа. Нажав на блок, вы перейдете на соответствующую торговую страницу, где сможете начать торговлю выбранной фьючерсной парой.













Откройте приложение MEXC, нажмите «Еще» на главной странице, затем перейдите к «Фьючерсы», «Рыночные данные» и нажмите «Тепловая карта», чтобы просмотреть тепловую карту фьючерсов.









На странице тепловой карты нажмите «Фильтры» в левом верхнем углу. Вы можете выбрать фильтрацию по объему или изменению за 24 часа, с поддержкой до Топ 50 криптовалют.





Если вы предпочитаете определенный часовой пояс, вы можете настроить его в том же меню фильтров. Разные цвета обозначают разные уровни изменения цен. Нажмите серую кнопку «Аннотация к изменению цен», чтобы просмотреть соответствующие процентные диапазоны для каждого цвета.





При нажатии на определенный блок на тепловой карте отображается название торговой пары, объем торгов и изменение цены за 24 часа. Нажмите «Начать торговлю», чтобы перейти на соответствующую торговую страницу, где вы можете начать торговать выбранной фьючерсной парой.









По сравнению с веб-версией в приложении появилась функция обмена. На странице тепловой карты нажмите на круглый значок «Поделиться» в правом верхнем углу, чтобы открыть интерфейс обмена. Внизу выберите «Загрузить» или «Поделиться», чтобы завершить действие.









Тепловая карта фьючерсов MEXC – ценный инструмент для повышения эффективности торговли. По сравнению с традиционными таблицами данных, визуализированная тепловая карта предлагает более четкое и интуитивно понятное отображение объема торгов и 24-часовых изменений цен по фьючерсным торговым парам, что делает ее особенно полезной для быстрого выявления «горячих точек» рынка.





Благодаря наглядному представлению объема и движения цен пользователи могут эффективно отфильтровать активно торгуемые пары и разработать более логичные стратегии входа и выхода. Однако важно помнить, что тепловая карта – это вспомогательный инструмент, ни один индикатор не может заменить комплексный анализ рынка.





Мы рекомендуем использовать тепловую карту фьючерсов в сочетании с другими торговыми индикаторами и надлежащими инструментами управления рисками, чтобы принимать взвешенные решения и лучше ориентироваться в рыночной волатильности.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



