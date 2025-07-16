Кто такие Мейкеры и Тейкеры?









Рынок криптовалютной торговли состоит из мейкеров и тейкеров. Мейкеры - это трейдеры, которые создают ордера и размещают их в книге ордеров, ожидая, пока их выполнят другие. Тейкеры - это трейдеры, которые принимают существующие ордера из книги заявок. Основное различие между ними заключается в том, что мейкеры предоставляют ликвидность, а тейкеры ее потребляют.





Для бирж, использующих механизм согласования сделок, мейкеры играют более важную роль, поскольку они могут увеличить глубину книги ордеров и тем самым повысить привлекательность платформы как торговой площадки.









Это механизм согласования, который обеспечивает соответствие ордеров как покупателей, так и продавцов. Мейкеры создают ордера с различными уровнями цен, которые регистрируются в книге ордеров, а тейкеры сопоставляют ордера с соответствующими уровнями цен для завершения сделок.





Проиллюстрируем это на простом примере. Если вы хотите купить токены MX по цене 3 USDT, то на рынке должны присутствовать мейкеры, продающие MX по цене 3 USDT или меньше. В противном случае вы не сможете совершить покупку. Для каждой совершенной сделки необходимы как покупатели, так и продавцы. В противном случае ордера не смогут быть исполнены.





Большинство централизованных бирж используют именно такой механизм согласования книги ордеров. К достоинствам этой модели можно отнести ее простоту (она понятна пользователям), универсальность (трейдеры могут устанавливать ордера типа стоп-лосс) и оперативность (быстрые сделки снижают потери от проскальзывания).









Если обе стороны в рыночной сделке могут быстро завершить обмен активами по ожидаемой цене, это свидетельствует о высокой ликвидности рынка. Популярные токены, такие как BTC, ETH и MX, обычно обладают хорошей ликвидностью. Однако менее торгуемые токены могут испытывать трудности с завершением сделок, что свидетельствует о недостатке ликвидности. Это явление особенно характерно для NFT.





В приведенном ранее примере MX является токеном с исключительной ликвидностью, что приводит к большому количеству сделок на рынке. Для токенов с низкой ликвидностью продать активы по желаемой цене может быть проблематично, а для достижения сделки может потребоваться значительное снижение цены.





Это также подчеркивает недостаток использования механизма согласования книги ордеров. В ситуациях с недостаточной ликвидностью рынка торговый опыт для участников торгов может оказаться неэффективным.









Самый простой способ понять, кто вы - мейкер или тейкер, - это изучить их понятия и характеристики. Мейкер - это тот, кто создает ордер, обеспечивая ликвидность и наилучшую возможную цену исполнения на рынке. С другой стороны, тейкер - это тот, кто немедленно исполняет ордер, потребляя существующую ликвидность, а не способствуя ее увеличению.





Если выставленный вами ордер не появился в книге ордеров и был немедленно исполнен, то вы, несомненно, являетесь тейкером. Именно поэтому рыночные ордера классифицируются как ордера-тейкеры, поскольку они рассчитаны на немедленное исполнение.





Если выставленный вами ордер не исполняется немедленно, но появляется в книге ордеров, то это увеличивает количество ордеров в книге ордеров, тем самым способствуя повышению ликвидности рынка. Следовательно, ваша операция считается ордером-мейкером.









Когда речь заходит об истории ваших ордеров, MEXC предлагает исчерпывающие данные, показывающие, какую роль вы сыграли в каждой сделке. Вы можете получить доступ к этой информации как через веб-сайт, так и через приложение.









Войдите на официальный сайт MEXC . Нажмите на [Ордера] в правом верхнем углу и выберите [Спотовые ордера]. На странице спотовых ордеров перейдите на вкладку [История торговли], и вы сможете проверить свои прошлые спотовые ордера, чтобы узнать, были ли вы тейкером или мейкером в каждой сделке.









Аналогичным образом, на официальном сайте MEXC нажмите [Ордера] в правом верхнем углу и выберите [Фьючерсный ордер]. На странице ордеров перейдите на вкладку [История ордеров] и выберите тип ордера [История сделок]. Вы можете проверить свои прошлые фьючерсные ордера, чтобы узнать, были ли вы тейкером или мейкером в каждой сделке.













Войдите в приложение MEXC. На главной странице нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу. Затем нажмите на [Транзакции], выберите [Спотовые ордера] и нажмите на вкладку [История торговли], чтобы проверить свои прошлые спотовые ордера и узнать, были ли вы тейкером или мейкером в каждой сделке.









Войдите в приложение MEXC. На главной странице нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу. Затем нажмите на [Транзакции], выберите [Фьючерсные ордера] и нажмите на вкладку [История ордеров]. В опциях фильтра ниже выберите [История заполненных ордеров], и вы сможете проверить свои прошлые ордера, чтобы узнать, были ли вы тейкером или мейкером в каждой сделке.







