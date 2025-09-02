



MX , нативный токен платформы MEXC , предлагает пользователям не только бесплатные аирдропы, но и скидки на торговые комиссии. Это руководство объясняет, как использовать MX для вычета торговых комиссий, улучшая пользовательский опыт на платформе MEXC.





Комиссия за спотовую торговлю на MEXC составляет 0% для мейкера и 0,05% для тейкера. При торговле фьючерсами комиссия для мейкера составляет 0%, а для тейкера – 0,02%. Для некоторых специальных торговых пар могут применяться другие ставки комиссий. Пользователи могут ознакомиться с информацией на странице комиссий на официальном веб-сайте. Кроме того, ставки комиссий могут варьироваться в зависимости от страны и региона, поэтому для получения наиболее точной и актуальной информации обращайтесь к официальной странице комиссий.









В настоящее время пользователи платформы могут воспользоваться 20% скидкой на торговые комиссии, используя токены MX для вычета комиссий при спотовой торговле и торговле бессрочными фьючерсами USDT-M. Если вы удерживаете на своем спотовом счете 500 или более токенов MX в течение последних 24 часов, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии как на споте, так и на фьючерсах.





Обратите внимание, что преимущества для основного и субаккаунтов являются независимыми и не могут быть объединены. Скидка на комиссию за удержание MX на спотовом счете не суммируется со скидкой за использование MX для вычета комиссий; система применит вариант с более высокой ставкой скидки, то есть скидку за удержание MX.





Спотовая торговля: после включения функции вычета в MX вы получаете 20% скидку на комиссию за спотовую торговлю на MEXC. Если доступного баланса MX недостаточно для покрытия комиссии, система вернется к стандартному тарифу платформы. Если вы удерживаете на своем спотовом счете 500 или более MX в течение последних 24 часов, вы получите скидку на комиссию в размере 50%.





Торговля фьючерсами: После перевода MX на фьючерсный счет, функция вычета в MX активируется. Комиссии за сделки с фьючерсами USDT-M будут вычитаться с помощью MX, что предоставит вам 20% скидку на комиссию за торговлю. Когда ваш баланс MX будет исчерпан, функция будет отключена. Если вы удерживаете на своем спотовом счете 500 или более MX в течение последних 24 часов, вы можете получить скидку в размере 50% на торговые комиссии. Обратите внимание, что если на вашем фьючерсном счете имеется фьючерсный бонус, он будет использован в первую очередь для покрытия комиссий, и скидка на комиссию не будет применяться.





Тип Ставки комиссии на споте Событие Ставка комиссии (без удержания MX) Ставка комиссии за удержание 500 MX (50% скидка) Ставка комиссии с использованием вычета в MX (20% скидка) Мейкер 0% 0% 0% Тейкер 0,05% 0,025% 0,04%





Тип Ставки комиссии на фьючерсах Событие Ставка комиссии (без удержания MX) Ставка комиссии за удержание 500 MX (50% скидка) Ставка комиссии с использованием вычета в MX (20% скидка) Мейкер 0% 0% 0% Тейкер 0,02% 0,01% 0,016%









Здесь мы продемонстрируем использование MX для вычета комиссий на споте. Для торговых комиссий по фьючерсам процесс аналогичен.









Зайдите на страницу комиссий официального сайта MEXC и нажмите [Получите 50% скидку на торговую комиссию].









Нажмите [Активировать], чтобы начать использовать MX для вычета комиссий.













1) На главной странице приложения MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.

2) Нажмите [Настройки комиссии].

3) На странице [Настройки комиссии] нажмите [Получите 50% скидку на торговую комиссию].

4) Нажмите [Активировать], чтобы начать использовать MX для вычета комиссий.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.