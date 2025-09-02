MX, нативный токен платформы MEXC, предлагает пользователям не только бесплатные аирдропы, но и скидки на торговые комиссии. Это руководство объясняет, как использовать MX для вычета торговых комиссийMX, нативный токен платформы MEXC, предлагает пользователям не только бесплатные аирдропы, но и скидки на торговые комиссии. Это руководство объясняет, как использовать MX для вычета торговых комиссий
Как использовать MX для вычета торговых комиссий

2 сентября 2025 г.MEXC
#Базовый#MX
MX, нативный токен платформы MEXC, предлагает пользователям не только бесплатные аирдропы, но и скидки на торговые комиссии. Это руководство объясняет, как использовать MX для вычета торговых комиссий, улучшая пользовательский опыт на платформе MEXC.

Комиссия за спотовую торговлю на MEXC составляет 0% для мейкера и 0,05% для тейкера. При торговле фьючерсами комиссия для мейкера составляет 0%, а для тейкера – 0,02%. Для некоторых специальных торговых пар могут применяться другие ставки комиссий. Пользователи могут ознакомиться с информацией на странице комиссий на официальном веб-сайте. Кроме того, ставки комиссий могут варьироваться в зависимости от страны и региона, поэтому для получения наиболее точной и актуальной информации обращайтесь к официальной странице комиссий.

1. Виды торговли, на которые распространяется вычет MX


В настоящее время пользователи платформы могут воспользоваться 20% скидкой на торговые комиссии, используя токены MX для вычета комиссий при спотовой торговле и торговле бессрочными фьючерсами USDT-M. Если вы удерживаете на своем спотовом счете 500 или более токенов MX в течение последних 24 часов, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии как на споте, так и на фьючерсах.

Обратите внимание, что преимущества для основного и субаккаунтов являются независимыми и не могут быть объединены. Скидка на комиссию за удержание MX на спотовом счете не суммируется со скидкой за использование MX для вычета комиссий; система применит вариант с более высокой ставкой скидки, то есть скидку за удержание MX.

Спотовая торговля: после включения функции вычета в MX вы получаете 20% скидку на комиссию за спотовую торговлю на MEXC. Если доступного баланса MX недостаточно для покрытия комиссии, система вернется к стандартному тарифу платформы. Если вы удерживаете на своем спотовом счете 500 или более MX в течение последних 24 часов, вы получите скидку на комиссию в размере 50%.

Торговля фьючерсами: После перевода MX на фьючерсный счет, функция вычета в MX активируется. Комиссии за сделки с фьючерсами USDT-M будут вычитаться с помощью MX, что предоставит вам 20% скидку на комиссию за торговлю. Когда ваш баланс MX будет исчерпан, функция будет отключена. Если вы удерживаете на своем спотовом счете 500 или более MX в течение последних 24 часов, вы можете получить скидку в размере 50% на торговые комиссии. Обратите внимание, что если на вашем фьючерсном счете имеется фьючерсный бонус, он будет использован в первую очередь для покрытия комиссий, и скидка на комиссию не будет применяться.

2. Скидки на комиссии за использование вычета в MX

Тип
Ставки комиссии на споте
Событие
Ставка комиссии
(без удержания MX)
Ставка комиссии за удержание 500 MX (50% скидка)
Ставка комиссии с использованием вычета в MX (20% скидка)
Мейкер
0%
0%
0%
Тейкер
0,05%
0,025%
0,04%

Тип
Ставки комиссии на фьючерсах
Событие
Ставка комиссии
(без удержания MX)
Ставка комиссии за удержание 500 MX (50% скидка)
Ставка комиссии с использованием вычета в MX (20% скидка)
Мейкер
0%
0%
0%
Тейкер
0,02%
0,01%
0,016%

3. Как использовать MX для вычета комиссий


Здесь мы продемонстрируем использование MX для вычета комиссий на споте. Для торговых комиссий по фьючерсам процесс аналогичен.

Веб-сайт:


Зайдите на страницу комиссий официального сайта MEXC и нажмите [Получите 50% скидку на торговую комиссию].


Нажмите [Активировать], чтобы начать использовать MX для вычета комиссий.


Приложение:


1) На главной странице приложения MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.
2) Нажмите [Настройки комиссии].
3) На странице [Настройки комиссии] нажмите [Получите 50% скидку на торговую комиссию].
4) Нажмите [Активировать], чтобы начать использовать MX для вычета комиссий.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Можно ли всё ещё майнить Bitcoin с прибылью? Что нужно знать

Можно ли всё ещё майнить Bitcoin с прибылью? Что нужно знать

Майнинг Bitcoin превратился из домашнего хобби в индустрию стоимостью в миллиарды долларов с 2009 года. Многие новички задаются вопросом, могут ли обычные люди ещё участвовать в майнинге или это стало

Связанные статьи

Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!

Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!

События Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные события с аирдропами для держателей MX. Чтобы поощрить активное участие и увеличить вознаграждение, MEXC скорректировала правила коэффициента вознаг

Kickstarter вопросы и ответы

Kickstarter вопросы и ответы

1. Что такое Kickstarter?Мероприятие Kickstarter — это действие, инициированное на этапе предварительного запуска проекта, когда пользователи могут голосовать в поддержку своего любимого проекта на ME

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользоват

Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь

В октябре MEXC объявила данные о сжигании токенов MX за 3 квартал 2024 года: всего было сожжено 2 480 000 токенов MX. Эта инициатива направлена на укрепление доверия среди держателей MX. Удерживая ток

