Как использовать MX для вычета торговых комиссий

Тип
Ставки комиссии на споте
Событие
Ставка комиссии
(без удержания MX)
Ставка комиссии за удержание 500 MX (50% скидка)
Ставка комиссии с использованием вычета в MX (20% скидка)
Мейкер
0%
0%
0%
Тейкер
0,05%
0,025%
0,04%
Тип
Ставки комиссии на фьючерсах
Событие
Ставка комиссии
(без удержания MX)
Ставка комиссии за удержание 500 MX (50% скидка)
Ставка комиссии с использованием вычета в MX (20% скидка)
Мейкер
0%
0%
0%
Тейкер
0,02%
0,01%
0,016%
Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив
Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше
Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт
Майнинг Bitcoin превратился из домашнего хобби в индустрию стоимостью в миллиарды долларов с 2009 года. Многие новички задаются вопросом, могут ли обычные люди ещё участвовать в майнинге или это стало
События Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные события с аирдропами для держателей MX. Чтобы поощрить активное участие и увеличить вознаграждение, MEXC скорректировала правила коэффициента вознаг
1. Что такое Kickstarter?Мероприятие Kickstarter — это действие, инициированное на этапе предварительного запуска проекта, когда пользователи могут голосовать в поддержку своего любимого проекта на ME
Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользоват
В октябре MEXC объявила данные о сжигании токенов MX за 3 квартал 2024 года: всего было сожжено 2 480 000 токенов MX. Эта инициатива направлена на укрепление доверия среди держателей MX. Удерживая ток