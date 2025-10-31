Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

















На веб-сайте : На Безопасность . В разделе Подтверждение по номеру телефона или Подтверждение по эл. почте нажмите Изменить справа, выберите Сбросить проверку безопасности? и следуйте инструкциям на экране. : На официальной странице входа введите свой аккаунт и пароль, затем нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу главной страницы и перейдите в раздел. В разделеилинажмитесправа, выберитеи следуйте инструкциям на экране.

В приложении: На странице входа введите свой аккаунт и пароль, затем нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу и перейдите в раздел Безопасность, выберите Подтверждение номера телефона или Подтверждение эл. почты, затем выберите Сбросить проверку безопасности? и следуйте инструкциям на экране.









Пожалуйста, подготовьте следующую информацию и отправьте ее в нашу службу поддержки клиентов по адресу service@mexc.com или предоставьте в онлайн-чат. После проверки информации MEXC завершит процесс сброса в течение 1–3 рабочих дней.

1）Причина сброса

2）Старый адрес электронной почты/номер мобильного телефона

3）Новый адрес электронной почты/номер мобильного телефона

4）История последних транзакций, записи о депозитах/выводах или часто используемые адреса для входа в систему

5）Фото, на котором вы держите свое удостоверение личности и бумажную записку (с указанием причины сброса, UID, логотип MEXC, дата и подпись)









Ваш аккаунт может быть временно заблокирован в следующих случаях:

После 5 подряд неверных попыток ввода пароля при входе аккаунт будет заблокирован на 2 часа.

После 10 подряд неверных попыток ввода пароля при входе аккаунт будет заблокирован на 24 часа.





Забыли пароль, чтобы сбросить пароль. Если вы не можете сбросить пароль из-за утраты данных верификации, следуйте подсказкам, чтобы запросить Если вы хотите разблокировать свой аккаунт раньше, следуйте инструкциям на странице входа и нажмите, чтобы сбросить пароль. Если вы не можете сбросить пароль из-за утраты данных верификации, следуйте подсказкам, чтобы запросить сброс проверки безопасности

















На веб-сайте : На главной странице MEXC нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, выберите Безопасность , затем выберите Подтверждение по номеру телефона или Подтверждение по эл. почте и нажмите Настроить справа. Следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс.

В приложении: На главной странице приложения MEXC нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу, выберите Безопасность, затем нажмите на Подтверждение номера телефона или Подтверждение эл. почты и следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс.









Если оригинальный мобильный номер/электронная почта доступны:





На веб-сайте : На Безопасность , затем выберите Подтверждение по номеру телефона или Подтверждение по эл. почте и нажмите Изменить справа. Следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс. : На главной странице веб-сайта нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, выберите, затем выберитеилии нажмитесправа. Следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс.

В приложении: На главной странице приложения MEXC нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу, выберите Безопасность, затем нажмите на Подтверждение номера телефона или Подтверждение эл. почты и следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс.









Если оригинальный мобильный номер/электронная почта недоступны:





На веб-сайте : На Безопасность , перейдите в раздел Подтверждение по номеру телефона или Подтверждение по эл. почте нажмите Изменить справа, выберите Сбросить проверку безопасности? Следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс. : На главной странице веб-сайта нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, выберите, перейдите в разделилинажмитесправа, выберитеСледуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс.

В приложении: На главной странице приложения тапните на иконку профиля в левом верхнем углу, выберите Безопасность, выберите Подтверждение номера телефона или Подтверждение эл. почты, затем выберите Сбросить проверку безопасности? Следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс.





Примечание: После изменения мобильного номера/электронной почты вывод средств и торговля OTC будут временно ограничены на 24 часа.









Как сбросить или изменить электронную почту

Если вы не можете войти в аккаунт, отправьте запрос на изменение или удаление привязки электронной почты на адрес service@mexc.com. MEXC обработает ваш запрос в течение 24 часов. Для этого вам потребуется предоставить следующую информацию:

1）Описание проблемы

2）Данные аккаунта MEXC (номер мобильного телефона, адрес электронной почты или UID)

3）Новый адрес электронной почты (Убедитесь, что он может отправлять и получать письма. Если вы не можете получать письма или коды подтверждения, это может вызвать проблемы при выполнении шагов по выводу средств в будущем)

4）История последних транзакций, данные об активах, записи о депозитах/выводах, а также места частых входов в аккаунт

5）Фото, на котором вы держите свое удостоверение личности, вместе с написанной от руки запиской (с указанием логотипа MEXC, причины изменения, данных аккаунта, даты и вашей подписи). Дата должна совпадать с датой подачи запроса

6）Если вы не прошли проверку KYC, пожалуйста, предоставьте скриншот перевода с платформы отправления на MEXC (скриншот должен отображать TxID, сумму и время). Это не требуется, если нет истории о депозитах









Если вы хотите изменить или сбросить привязку мобильного номера, отправьте запрос на адрес service@mexc.com. MEXC обработает ваш запрос в течение 24 часов. Для этого вам нужно предоставить следующую информацию:

1）Описание проблемы

2）Данные аккаунта MEXC (номер мобильного телефона, адрес электронной почты или UID)

3）Новый мобильный номер

4）История последних транзакций, данные об активах, записи о депозитах/выводах и места частых входов в аккаунт

5）Фото, на котором вы держите свое удостоверение личности, вместе с написанной от руки запиской, включая логотип MEXC, причину изменения, старый и новый мобильный номер, дату и вашу подпись. Дата должна совпадать с датой подачи запроса

6）Если вы не прошли проверку KYC, предоставьте скриншот перевода с платформы отправления на MEXC (скриншот должен отображать TxID, сумму и время). Это не требуется, если нет истории о депозитах









Каждый мобильный номер/адрес электронной почты может быть зарегистрирован или привязан только к одному аккаунту MEXC. Если вы видите это сообщение, это означает, что ваш мобильный номер/электронная почта уже привязаны к другому аккаунту MEXC. Если вы забыли пароль от своего аккаунта MEXC, вы можете нажать на Забыли пароль? на странице входа, чтобы восстановить информацию о вашем аккаунте.













На веб-сайте : нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность , затем выберите Код Google Authenticator справа, нажмите Настроить и следуйте инструкциям на экране.

В приложении: нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность, нажмите на Google Authenticator, а затем следуйте инструкциям на экране.

Привязка Google Authenticator». Для получения более подробной информации ознакомьтесь с статьей «









На веб-сайте : нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность , затем выберите Код Google Authenticator справа, нажмите Удалить и следуйте инструкциям на экране.

В приложении: нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность, нажмите Google Authenticator, затем следуйте инструкциям на экране.

Как отвязать Google Authenticator от MEXC». Для получения более подробной информации ознакомьтесь с статьей «









На веб-сайте : нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность . Нажмите Код Google Authenticator справа, затем нажмите Удалить → Сбросить проверку безопасности? , выберите Сбросить Google Authenticator и следуйте инструкциям на экране.

В приложении: нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность, нажмите на Google Authenticator → Сбросить проверку безопасности?, затем выберите Сбросить Google Authenticator и следуйте инструкциям на экране.





После подачи запроса на сброс Google Authenticator, служба поддержки клиентов MEXC рассмотрит вашу заявку в течение 1 рабочего дня. После одобрения ваш оригинальный Google Authenticator будет отвязан.





Как отвязать Google Authenticator от MEXC». Для получения более подробной информации ознакомьтесь с статьей «









На старом телефоне: Откройте приложение Google Authenticator, нажмите на иконку ≡ в левом верхнем углу, выберите Перенос аккаунтов, экспортируйте часть или все коды, которые хотите перенести, затем сгенерируйте QR-код и подождите сканирования.





На новом телефоне: Откройте приложение Google Authenticator, нажмите на иконку + в правом нижнем углу, выберите Сканировать QR-код и отсканируйте QR-код, сгенерированный на старом телефоне, чтобы завершить перенос.





Как перенести Google Authenticator для MEXC на новый мобильный телефон». Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с статьей «









1）Если у вас привязано несколько аккаунтов в Google Authenticator, убедитесь, что вы вводите код, соответствующий зарегистрированному адресу электронной почты в MEXC.

2）Убедитесь, что у вас установлено правильное приложение Google Authenticator. Пользователи iOS могут найти "Authenticator App" в App Store, а пользователи Android — "Google Authenticator" в Google Play для его загрузки.

3）Коды Google Authenticator действительны только 30 секунд. Убедитесь, что вы вводите и отправляете код в пределах этого времени.

4）Убедитесь, что время на вашем телефоне точно синхронизировано с стандартным временем для вашего часового пояса.





Сбросить проверку безопасности? и следуя инструкциям на экране. Если вы проверили вышеуказанные причины, но ошибка Google Authenticator продолжает возникать, вы можете подать заявку на сброс Google Authentication через веб-сайт MEXC или приложение MEXC, нажав наи следуя инструкциям на экране.

На веб-сайте : Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность, нажмите на Подтверждение по номеру телефона или Подтверждение по эл. почте , затем нажмите Изменить → Сбросить проверку безопасности? , и следуйте инструкциям на экране.

В приложении: Нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность, нажмите на Подтверждение номера телефона или Подтверждение эл. почты, затем Сбросить проверку безопасности? и следуйте инструкциям на экране.





Примечание: После изменения или удаления привязки Google Authenticator вывод криптовалюты и фиатных средств будет ограничен на 24 часа.













Вы можете попробовать следующие способы решения проблемы:

Очистите кэш браузера

Переключитесь на другой браузер

Используйте приложение для получения кода подтверждения

Если вышеуказанные способы не сработали и вы по-прежнему не можете получить проверочный код, вы можете обратиться за помощью в Службу поддержки клиентов.









Если вы не можете получить проверочный код по электронной почте, выполните следующие действия по устранению неполадок:

1）Проверьте папку «Спам» на наличие письма с подтверждением.

2）Убедитесь, что просматриваемая электронная почта зарегистрирована в вашем аккаунте.

3）Убедитесь, что ваша электронная почта может отправлять и получать сообщения.

4）Дождитесь окончания обратного отсчета времени отправки кода на электронную почту, прежде чем запрашивать новый проверочный код.





Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, вы можете добавить почтовый домен или адрес MEXC в белый список и попробовать запросить проверочный код еще раз.





Почему я не могу получать уведомления по электронной почте от MEXC?». Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к «









Если вы зарегистрировали аккаунт с помощью Apple ID и выбрали опцию «Скрыть мою почту», используется приватный адрес электронной почты. На этот приватный адрес могут возникать задержки или проблемы с оперативным получением проверочного кода.





Для более удобной работы мы рекомендуем изменить привязанный адрес электронной почты на тот, которым вы активно пользуетесь. Для этого выполните следующие действия:

На веб-сайте: Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность , нажмите Подтверждение по эл. почте → Изменить и следуйте инструкциям на странице для завершения процесса.

В приложении: Нажмите на значок профиля в левом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность, нажмите Подтверждение эл. почты и следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс.













Чтобы обеспечить безопасность вашего аккаунта и предотвратить злонамеренное закрытие аккаунта, вам необходимо предоставить фотографию с удостоверением личности и ответить на следующие вопросы в электронном письме на адрес dataprotect@mexc.com. Мы проверим предоставленную информацию.





Пожалуйста, сфотографируйте себя, удерживая удостоверение личности, и напишите от руки записку со следующим текстом: «Сегодня [дата]. Я прошу удалить мой аккаунт MEXC ([электронная почта/номер телефона]) и я подтверждаю отказ от всех активов на этом аккаунте». Также укажите следующую информацию:

1）UID аккаунта и приблизительная дата регистрации

2）Приблизительная дата последней операции, совершенной с этим аккаунтом

3）Приблизительная дата последнего депозита или вывода средств

4）Список криптовалют, которые ранее удерживали на этом аккаунте

5）Обычные места входа в систему для этого аккаунта

6）Причина закрытия аккаунта





Обратите внимание, что удаление аккаунта является необратимым действием, поэтому мы хотели бы обратить внимание на следующие моменты:

1）Убедитесь, что вся предоставленная информация является точной. Предоставление неверных данных может привести к невозможности обработки запроса на удаление вашего аккаунта.

2）После удаления аккаунта вы навсегда потеряете к нему доступ.

3）Все данные и активы на аккаунте будут потеряны.

4）Некоторая общая информация (например, записи о транзакциях с другими пользователями) будет удалена из вашего аккаунта, но другие пользователи могут по-прежнему иметь доступ к соответствующей информации в своих аккаунтах. В связи с требованиями законодательства по ведению учета мы можем сохранить часть вашей информации, но MEXC гарантирует ее сохранность. Более подробную информацию вы можете найти в « Пользовательском соглашении MEXC ».





После подачи запроса на удаление аккаунта и проверки документации MEXC обработает его в течение 15 рабочих дней. Мы ценим ваше терпение и понимание.





Примечание: После того как вы отправите запрос на удаление аккаунта, команда MEXC рассмотрит ваши документы и свяжется с вами по электронной почте для подтверждения деталей. Пожалуйста, ответьте в течение трех дней с момента получения письма. Если вы не ответите в указанный срок, ваш запрос будет считаться отмененным.









После завершения процесса удаления аккаунта, если номер телефона/электронной почты не используется другим аккаунтом, вы можете повторно зарегистрироваться с тем же электронным адресом или номером телефона.





Примечание: После повторной регистрации после удаления аккаунта вам может быть запрещено участвовать в некоторых видах деятельности в соответствии с правилами платформы MEXC.









После подачи заявки на удаление аккаунта сотрудники MEXC рассмотрят ее и свяжутся с вами по электронной почте, чтобы подтвердить удаление. Пожалуйста, ответьте в течение трех дней после получения электронного письма для подтверждения удаления аккаунта. После проверки информации аккаунт будет удален в течение 15 рабочих дней. Вы получите уведомление по электронной почте, когда ваш аккаунт будет удален.









После получения запроса на удаление аккаунта команда MEXC проверит предоставленную информацию.

Если информация верна, вы получите второе письмо с подтверждением. Просто ответьте на это письмо с текстом «Подтвердить удаление». Нет необходимости создавать новую электронную почту. После подтверждения ваш аккаунт будет удален в течение 15 рабочих дней.









Пожалуйста, подтвердите, что вы уже ответили на второе письмо с подтверждением «Подтвердить удаление». Если вы не ответили, запрос на удаление аккаунта не будет обработан.









Удаление аккаунта невозможно, если его баланс превышает 5 USDT. Пожалуйста, выведите свои активы перед отправкой запроса на удаление аккаунта.









Если аккаунт заморожен, а баланс составляет менее 5 USDT, вы можете подать заявку на удаление аккаунта.









Удаление вашего аккаунта не повлияет на разрешения других ваших аккаунтов, поскольку запрос на удаление относится только к конкретному аккаунту, который вы запросили. После удаления аккаунта связанный с ним адрес электронной почты или номер телефона по-прежнему можно использовать для регистрации нового аккаунта, но на него не будут распространяться акции для новых пользователей.

Примечание: Удаление основного аккаунта приведет к удалению всех связанных с ним субаккаунтов.









В настоящее время партнерские аккаунты не могут быть удалены. Однако вы можете установить комиссионные в размере 0%. Если основной аккаунт партнера будет удален, соответствующий партнерский аккаунт также будет удален.









Для iOS: Перейдите на главную страницу, нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу, выберите Сменить аккаунт, проведите влево по целевому аккаунту, чтобы отобразить опцию удаления, затем нажмите Удалить, чтобы удалить идентификатор входа.





Для Android: Перейдите на главную страницу, нажмите на иконку профиля в верхнем левом углу, выберите Сменить аккаунт, удерживайте палец на аккаунте, чтобы открыть окно подтверждения, затем нажмите Подтвердить, чтобы удалить идентификатор входа.













На веб-сайте: Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность , прокрутите вниз до раздела Устройства и действия → Заморозить аккаунт , нажмите Заморозить и следуйте инструкциям на странице.

В приложении: Нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу главной страницы, выберите Безопасность, нажмите Управление аккаунтом → Заморозить аккаунт и следуйте инструкциям на странице.





Обратите внимание, что после замораживания вашего аккаунта следующие функции будут ограничены:

1）Вы не сможете войти в свой аккаунт, пока он не будет разморожен Службой поддержки клиентов.

2）Все функции торговли и входа в систему будут отключены.

3）Все API-ключи, связанные с вашим аккаунтом, будут деактивированы.

4）Чтобы разморозить аккаунтнт, вам нужно обратиться в Службу поддержки клиентов.













Для устранения неполадок можно выполнить следующие действия:





1）Подтвердите информацию об аккаунте: Убедитесь, что вы вошли в правильный аккаунт. Проверьте свой UID, адрес электронной почты или номер телефона.

2）Токены, внесенные в делистинг: Если актив является токеном, внесенным в делистинг, вы можете убрать флажок Скрыть небольшие балансы в своем Спотовом счете, а затем выполнить поиск по названию токена, чтобы проверить его статус.

Переименованные токены: Если токен был переименован, вы можете найти его название в 3）Если токен был переименован, вы можете найти его название в Центре объявлений , чтобы увидеть последние обновления о проекте.

4）Проверьте небольшие балансы: Уберите флажок Скрыть небольшие балансы на Спотовом счете и найдите токен, чтобы проверить его статус.

5）Просмотрите записи о входе и выводе средств: Просмотрите записи о входе в систему и выводе средств. Если вы обнаружите несанкционированные действия или заподозрите потерю активов, рекомендуется сообщить об инциденте в полицию и подать запрос в правоохранительные органы с просьбой о помощи со стороны платформы.

6）Повысьте безопасность аккаунта: Обновите пароль для входа в систему, чтобы повысить безопасность аккаунта, и просмотрите свои последние действия по входу в систему на предмет несанкционированного доступа.





Если у вас возникли какие-либо другие вопросы, пожалуйста, нажмите на Служба поддержки, чтобы обратиться за помощью в онлайн Службу поддержки клиентов.









На веб-сайте: Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу главной страницы, перейдите в раздел Настройки , найдите пункт Валюта и выберите желаемую валюту.

В приложении: Нажмите на значок профиля в левом верхнем углу главной страницы, перейдите в раздел Настройки, выберите пункт Валюта, а затем выберите предпочтительную валюту.









На веб-сайте: Нажмите на Кошелек → Обзор активов в раскрывающемся списке, под Расчетным балансом , нажмите ▼ рядом с валютным эквивалентом вашего баланса и выберите местную валюту.

В приложении: Нажмите Кошелек на главной странице. В разделе Общая стоимость нажмите ▼ рядом с эквивалентом валюты вашего баланса и выберите местную валюту.













Существует два типа субаккаунтов:

Субаккаунт API: Этот тип субаккаунта не поддерживает прямой вход в систему и используется исключительно для торговли по API.

Индивидуальный субаккаунт: В этот тип субаккаунта можно войти только через веб-сайт, и он требует проверочного кода по электронной почты при входе.









Процесс сброса пароля субаккаунта такой же, как и для основного аккаунта. Выполните следующие действия:





На веб-сайте: Войдите в субаккаунт. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу, выберите Безопасность , перейдите в раздел Расширенная безопасность → Пароль для входа и нажмите Изменить .

В приложении: В настоящее время эта функция не поддерживается.





На веб-сайте: Войдите в основной аккаунт. Нажмите на значок профиля → Управление субаккаунтами . Вы увидите сведения о своем субаккаунте в разделе Управление аккаунтом . Найдите раздел Действие , наведите курсор на ... и нажмите Изменить пароль .

В приложении: В настоящее время эта функция не поддерживается.









Чтобы войти одновременно в основной аккаунт и субаккаунт, вы можете использовать разные браузеры или зайти на платформу через два разных домена сайта.

Доступные домены:









Вы можете создать до 30 субаккаунтов API.









Нет, проверка KYC не поддерживается для субаккаунтов.









В настоящее время MEXC поддерживает только перевод активов с основного счета на субаккаунт и не поддерживает ончейн переводы на субаккаунты.

Шаг 1: Нажмите на значок профиля и выберите Управление субаккаунтами.

Шаг 2: В разделе Управление субаккаунтами нажмите Управление активами → Перевод.

Шаг 3: Выберите соответствующий счет, выберите криптовалюту и сумму и нажмите Перевод.













На веб-сайте: Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу главной страницы и нажмите Проверка личности , чтобы просмотреть информацию о KYC.

В приложении: Нажмите на значок профиля в левом верхнем углу, затем нажмите на кнопку > рядом с вашим ником, чтобы просмотреть информацию о KYC.









Аккаунт MEXC позволяет делать не более 3 попыток в день для прохождения основной или расширенной верификации KYC. Если вы получили уведомление о том, что превысили суточный лимит, попробуйте снова через 24 часа.









Если вы в настоящее время находитесь на уровне базового KYC, мы рекомендуем сразу перейти к расширенному KYC . В процессе подачи заявки вы можете повторно загрузить правильные документы, удостоверяющие личность, чтобы обновить свою информацию.





Если вы уже прошли расширенную проверку KYC и вам необходимо исправить или обновить свои данные, вы можете отправить запрос на обновление проверки KYC через опцию самообслуживания. Выберите соответствующую причину обновления в зависимости от вашей ситуации и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс. Платформа рассмотрит вашу заявку и обновит вашу информацию после утверждения.









В большинстве случаев проверка KYC занимает не более 15 минут. Однако в зависимости от сложности предоставленной вами информации и текущего объема проверок в некоторых случаях проверка может занять от 8 до 24 часов.









Если вы получили это уведомление в процессе верификации KYC, это означает, что ваша верификация личности уже была завершена на другом аккаунте. Согласно политике MEXC, информация о верификации личности может быть связана только с тремя аккаунтами MEXC.









Базовая проверка KYC: Процесс базовой проверки KYC позволяет подтвердить вашу личность путем загрузки идентификационных документов и предоставления необходимой информации о документе. После успешного завершения основной верификации KYC лимит на вывод средств за 24 часа устанавливается на уровне 80 BTC.

Расширенная проверка KYC: Расширенная проверка KYC включает процесс распознавания лица в реальном времени. После успешного завершения лимит на вывод средств за 24 часа увеличивается до 200 BTC.









В настоящее время MEXC не поддерживает преобразование индивидуального KYC (базового или расширенного) в институциональный KYC, а также преобразование институционального KYC в индивидуальный KYC для одного и того же счета.









Да, каждый регистрационный номер компании может быть использован для заполнения институционального KYC только для одного аккаунта MEXC.









MEXC строго соблюдает нормативные требования и стремится предоставить пользователям более безопасную торговую среду. Для обеспечения безопасности вашего аккаунта и активов мы настоятельно рекомендуем пройти проверку KYC. В противном случае некоторые функции аккаунта могут быть ограничены.





MEXC шифрует и защищает всю информацию о проверке пользователей и никогда не будет использовать ее для каких-либо других целей. Благодарим вас за понимание и поддержку.









До прохождения KYC у вас по-прежнему действует торговый лимит в размере до 1 000 USDT (или эквивалентной суммы в других токенах). Если этот лимит исчерпан, пожалуйста, незамедлительно пройдите процедуру проверки KYC. MEXC настоятельно рекомендует пройти KYC, чтобы продолжить пользоваться продуктами и услугами платформы.





странице «Заявки на возврат». Если вы не можете пройти KYC, вы можете подать заявку на возврат ограниченных средств, заполнив необходимую информацию на









До завершения KYC у вас по-прежнему действует торговый лимит в размере до 1 000 USDT (или эквивалент в других токенах). Если этот лимит исчерпан, пожалуйста, незамедлительно завершите процесс проверки. MEXC настоятельно рекомендует пройти KYC, чтобы продолжить пользоваться продуктами и услугами платформы.





форму апелляции на вывод средств на официальном сайте, заполнив необходимую информацию для подачи заявки на вывод средств. После утверждения вашей апелляции ваш аккаунт будет переведен в режим «только уменьшение», ограничивающий доступ только к разрешениям на вывод средств и закрытие позиций. Другие функции аккаунта больше не будут доступны. Если вы не можете пройти KYC, вы можете отправитьна официальном сайте, заполнив необходимую информацию для подачи заявки на вывод средств. После утверждения вашей апелляции ваш аккаунт будет переведен в режим «только уменьшение», ограничивающий доступ только к разрешениям на. Другие функции аккаунта больше не будут доступны.









MEXC оставляет за собой право отклонять заявки на регистрацию от пользователей из юрисдикций, которые не соответствуют международным стандартам борьбы с отмыванием средств, или от пользователей, которые могут быть признаны политически экспонированными лицами. Мы оставляем за собой право приостановить или прекратить торговлю в любое время, если будут обнаружены подозрительные транзакции. Однако это не считается нарушением наших обязательств или ответственности перед вами.





На данный момент MEXC оставляет за собой право отклонить заявки на торговлю или регистрацию от пользователей из следующих стран или регионов: Канада, материковый Китай, Куба, Крым, Донецк, Гонконг, Иран, Луганск, Северная Корея, Севастополь, Сингапур, Судан, Сирия, Великобритания и США (совокупно именуемые «Ограниченные страны или регионы»).





Этот список ограниченных стран или регионов не является исчерпывающим, и MEXC может в любое время изменить его. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к « Пользовательскому соглашению ».









Для соблюдения местных государственных регуляторных требований, MEXC в настоящее время не предоставляет услуги пользователям, пытающимся войти в систему или завершить проверку KYC из некоторых регионов.





Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Пользовательскому соглашению.









В настоящее время MEXC поддерживает следующие типы документов для проверки KYC для пользователей из Нигерии: национальное удостоверение личности, водительские права, избирательная карта или международный паспорт.









Для корпоративной проверки KYC конечный бенефициарный владелец/акционер компании не должен быть гражданином страны или региона, ограниченного MEXC. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Пользовательскому соглашению









Пользовательскому соглашению MEXC и следуйте рекомендациям для правильной регистрации и использования аккаунта. Пользователи из ограниченых стран/регионов смогут только выводить свои личные активы и не смогут участвовать в каких-либо транзакциях. MEXC рекомендует вывести свои активы как можно скорее. Конкретные сроки закрытия аккаунта будут сообщены отдельно. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь кMEXC и следуйте рекомендациям для правильной регистрации и использования аккаунта.













Пожалуйста, свяжитесь с Cлужбой поддержки клиентов и предоставьте следующую информацию:

1）Скриншот записи перевода из кошелька/аккаунта, ID транзакции, адрес перевода и подробное объяснение, как это связано с делом.

2）Пройдите проверку KYC на MEXC, чтобы удостовериться, что предоставленная информация является подлинной и не содержит фальсификаций, измышлений или клеветы.

3）Если вышеуказанная информация будет проверена, платформа временно заморозит подозреваемый аккаунт (на 24 часа) и рекомендует вам немедленно обратиться в полицию.

4）После подачи информации, сообщите в полицию в течение 48 часов и предоставьте зарегистрированный полицейский отчет или квитанцию о деле. Если необходимое доказательство не будет предоставлено, платформа оценит ситуацию и может рассмотреть возможность разморозки средств.

5）Если правоохранительные органы требуют помощи платформы в расследовании, пожалуйста, отправьте нам письмо на legal@mexc.com . Письмо должно включать удостоверение личности сотрудника, ведущего дело, доказательство регистрации дела и документы расследования (уведомление о запросе доказательств), а также четкое указание требуемой информации.

6）Платформа будет напрямую взаимодействовать с судебными органами, ведущими дело, и сотрудничать с правоохранительными органами во время расследования.



