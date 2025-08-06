Как использовать искусственный интеллект для создания бота сеточной торговли?





Сеточная торговля – это количественная и автоматизированная торговая стратегия. Подробное введение и руководство пользователя вы можете найти в разделе « Что такое сеточная торговля фьючерсами MEXC? ».









ИИ использует глубокий анализ исторических рыночных данных и ценовых тенденций в реальном времени для данной торговой пары. Он интеллектуально и автоматически устанавливает для пользователя оптимальный ценовой диапазон, количество сеток и множитель кредитного плеча.









Чтобы использовать ИИ: Перейдите на страницу AI. : Перейдите на страницу сеточной торговли и с правой стороны в разделе создания сетки выберите режим









Выберите направление: Выберите нейтральную, лонг или шорт стратегию в зависимости от рыночных тенденций.





Нейтрально: Лучше всего подходит для боковых рынков с частыми колебаниями цен и отсутствием четкого тренда.

Лонг: Идеально подходит для рынков с общим восходящим трендом.

Шорт: Подходит для рынков с общим нисходящим трендом.









Выберите продолжительность: Выберите срок, который соответствует вашему торговому плану. Чем больше продолжительность, тем шире диапазон цен и ниже частота исполнения.









Создайте бота сеточной торговли: Скопируйте рекомендованную стратегию, введите сумму инвестиций, и вы сможете быстро запустить своего ИИ бота сеточной торговли.









Дополнительные настройки (необязательно): Вы также можете настроить следующие параметры:



Режим контроля риска: Включите эту опцию, чтобы снизить риск ликвидации во время работы бота.





Цена активации: Бот активируется только тогда, когда последняя рыночная цена достигнет этого значения. Если значение не задано, бот активируется сразу после создания. Цена активации должна находиться в выбранном ценовом диапазоне.





Верхняя стоп-цена: Когда рыночная цена поднимется до этого уровня, бот автоматически прекратит торговлю. Это может быть использовано для целей TP/SL. Примечание: Верхняя стоп-цена должна быть выше текущей рыночной цены.





Нижняя стоп-цена: Когда цена упадет до этого уровня, бот автоматически прекратит торговлю. Это также может быть использовано для целей TP/SL. Примечание: Нижняя стоп-цена должна быть ниже текущей рыночной цены.





TP/SL: Установив цены тейк-профита и стоп-лосса, вы сможете эффективно фиксировать прибыль или ограничивать убытки во время рыночной волатильности, помогая избежать разворота прибыли или больших просадок из-за внезапного движения цен.









Создайте бота: После того как все параметры настроены, просто нажмите кнопку «Создать бота», чтобы запустить его.









В настоящее время бот сеточной торговли поддерживает более 50 фьючерсных пар, и еще больше будет добавлено позже. Если выбранный вами токен не предлагает настроек ИИ, это означает, что данная торговая пара пока не поддерживается для торговли с помощью бота сеточной торговли.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.