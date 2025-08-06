Сеточная торговля – это количественная и автоматизированная торговая стратегия. Подробное введение и руководство пользователя вы можете найти в разделе «Что такое сеточная торговля фьючерсами MEXC?». Сеточная торговля – это количественная и автоматизированная торговая стратегия. Подробное введение и руководство пользователя вы можете найти в разделе «Что такое сеточная торговля фьючерсами MEXC?».
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Как использ...й торговли?

Как использовать искусственный интеллект для создания бота сеточной торговли?

Начинающий
6 августа 2025 г.MEXC
0m
#Фьючерсы
Sleepless AI
AI$0.04866-3.89%

Сеточная торговля – это количественная и автоматизированная торговая стратегия. Подробное введение и руководство пользователя вы можете найти в разделе «Что такое сеточная торговля фьючерсами MEXC?».

1. Что такое ИИ фьючерсной сетки?


ИИ использует глубокий анализ исторических рыночных данных и ценовых тенденций в реальном времени для данной торговой пары. Он интеллектуально и автоматически устанавливает для пользователя оптимальный ценовой диапазон, количество сеток и множитель кредитного плеча.

2. Как использовать ИИ фьючерсной сетки?


Чтобы использовать ИИ: Перейдите на страницу сеточной торговли и с правой стороны в разделе создания сетки выберите режим AI.


Выберите направление: Выберите нейтральную, лонг или шорт стратегию в зависимости от рыночных тенденций.

  • Нейтрально: Лучше всего подходит для боковых рынков с частыми колебаниями цен и отсутствием четкого тренда.
  • Лонг: Идеально подходит для рынков с общим восходящим трендом.
  • Шорт: Подходит для рынков с общим нисходящим трендом.


Выберите продолжительность: Выберите срок, который соответствует вашему торговому плану. Чем больше продолжительность, тем шире диапазон цен и ниже частота исполнения.


Создайте бота сеточной торговли: Скопируйте рекомендованную стратегию, введите сумму инвестиций, и вы сможете быстро запустить своего ИИ бота сеточной торговли.


Дополнительные настройки (необязательно): Вы также можете настроить следующие параметры:

Режим контроля риска: Включите эту опцию, чтобы снизить риск ликвидации во время работы бота.

Цена активации: Бот активируется только тогда, когда последняя рыночная цена достигнет этого значения. Если значение не задано, бот активируется сразу после создания. Цена активации должна находиться в выбранном ценовом диапазоне.

Верхняя стоп-цена: Когда рыночная цена поднимется до этого уровня, бот автоматически прекратит торговлю. Это может быть использовано для целей TP/SL. Примечание: Верхняя стоп-цена должна быть выше текущей рыночной цены.

Нижняя стоп-цена: Когда цена упадет до этого уровня, бот автоматически прекратит торговлю. Это также может быть использовано для целей TP/SL. Примечание: Нижняя стоп-цена должна быть ниже текущей рыночной цены.

TP/SL: Установив цены тейк-профита и стоп-лосса, вы сможете эффективно фиксировать прибыль или ограничивать убытки во время рыночной волатильности, помогая избежать разворота прибыли или больших просадок из-за внезапного движения цен.


Создайте бота: После того как все параметры настроены, просто нажмите кнопку «Создать бота», чтобы запустить его.


В настоящее время бот сеточной торговли поддерживает более 50 фьючерсных пар, и еще больше будет добавлено позже. Если выбранный вами токен не предлагает настроек ИИ, это означает, что данная торговая пара пока не поддерживается для торговли с помощью бота сеточной торговли.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

1. Инструкция по использованию фьючерсного бонуса1.1 Правила фьючерсных бонусов1) Фьючерсные бонусы могут быть использованы только для торговли фьючерсами. Прибыль, полученную с помощью бонуса, можно

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

1. Что такое фьючерсный заработок MEXC?Фьючерсный заработок – это финансовый продукт, предлагаемый MEXC для пользователей фьючерсов. После активации соответствующие средства на вашем фьючерсном счете

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Фьючерсы на акции на основе криптовалют – это финансовые деривативы, которые объединяют акции США (акции публичных компаний США) с рынком криптовалют через торговлю фьючерсами. Эти инструменты позволя

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

В стремительном мире торговли криптовалютными фьючерсами открытие позиции – это первый шаг и зачастую ключ к успеху или неудаче. Многие трейдеры, особенно новички, используют только базовые рыночные и

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов